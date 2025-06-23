Уже длительное время ходят слухи, что украинский боксер может вернуться на ринг, чтобы попытаться стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе. 24 Канал решил посчитать, сколько легендарный спортсмен заработал денег за свою карьеру.

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Какое состояние Владимира Кличка

На профессиональном уровне Владимир Кличко выступал в период с 1996 по 2017 год. За это время он побил ряд рекордов, в частности, победил 23 бойцов за титул чемпиона мира в хевивейте, что является лучшим показателем в истории бокса.

Сначала украинский боксер сотрудничал с промоутерской компанией "Universum Boxing Promotion". Этот этап длился восемь лет, в течение которых он провел большую часть общего количества своих боев.

В этот период "Доктор Стальной Молот" прошел путь от новичка до чемпиона мира. Его гонорары за титульные бои все еще были довольно скромными для звезды хевивейта и измерялись сотнями тысяч долларов или евро.

Стороны прекратили сотрудничество со скандалом после того, как братья Кличко решили не продлевать контракт. За это время Владимир заработал ориентировочно 9 миллионов евро с учетом рекламных контрактов.

Заработок Кличка-младшего вышел на новый уровень

После этого он и Виталий Кличко создали собственную промоутерскую компанию. Это дало большой буст в заработке и гонорары стали на порядок выше.

Владимир после поражения от Ламона Брюстера вернул статус чемпиона мира и стал зарабатывать в среднем от 5 до 8 миллионов евро за поединок. В эту сумму входили доходы с телетрансляций, продажи билетов и рекламных контрактов.

Больше всего же "Доктор Стальной Молот" заработал в чемпионских боях против британцев и россиянина Александра Поветкина. Он получил 42 миллиона евро за три поединка против Дэвида Хэя, Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Приятно, что самый большой гонорар был за битву против "запоребрикового" боксера. Владимир Кличко деклассировал до того небитого соперника в Москве единогласным решением судей 119:104, за что заработал около 17 миллионов евро.

Согласно данным из открытых источников, по нашим подсчетам доходы Владимира Кличка в течение профессиональной карьеры составляют около 150 миллионов евро. Это второй результат среди всех украинских боксеров после Александра Усика.

К слову. Всего на профи-ринге "Доктор Стальной Молот" провел 69 боев. В них он одержал 64 победы, из которых 54 нокаутом.

Напомним, что ранее мы считали, какую приблизительную сумму в течение профессиональной карьеры заработал Василий Ломаченко, который недавно повесил перчатки на гвоздь.