Володимир Кличко залишається одним з найкращих спортсменів в історії України. При цьому фанатам завжди були цікаві не лише професійні досягнення боксера, а і його особисте життя. 24 Канал детальніше розповідає про єдину доньку Кличка-молодшого.

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Зіркова мати-акторка

За своє життя Володимир був пов'язаний із чималою кількістю чуток про романи та стосунки. Проте найбільше Кличко відомий своїм шлюбом із акторкою Гейден Панеттьєрі.

У 2013 році пара оголосила про одруження, а вже за рік, 9 грудня 2014 року, у них народилась донька на Гаваях. Дівчину спочатку назвали ім'я Кая, але пізніше вона його змінила на Кая-Євдокія.



Кличко та Панеттьєрі з новонародженою донькою / фото з інстаграму

Другу частину імені донька додала на честь бабусі братів Кличків. При цьому в ранньому віці дівчинка перестала жити з матір'ю. У 2018 році Кличко розлучився із Панеттьєрі.

Проблеми у Панеттьєрі

У акторки почались проблеми з алкоголем та наркотиками, через що подружжя і розійшлось. Володимир взяв опіку над донькою через страх залишати її з матір'ю.



Сімейство Кличків до розлучення / фото з інстаграму

Тоді спортсмен перевіз Каю-Євдокію в Київ, де вона росла разом із бабусею Вірою Улянівною. В Україні дівчина і зустріла повномасштабну війну у 2022 році.

Наразі Каї-Євдокії 9 років і вона продовжує залишатися під опікою батька та бабусі. Періодично дівчина бачиться з матір'ю, але та зізнається, що лише по великим святам.

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Якою є Кая-Євдокія Кличко

Втім у Володимира та Гейден збереглись дружні стосунки, тож боксер не заважає Панеттьєрі бачитись із донькою. До речі, вона дуже схожа на матір, адже має біляве волосся та подібні риси обличчя.

Володимир Кличко з донькою Каєю-Євдокією / фото з інстаграму:

Кличко-молодший описує доньку як людину, яка любить виклики та багато в чому перевершує його. Улюбленою розвагою Каї-Євдокії є катання на конях та лижах.

При цьому, подібно батьку, дівчина є поліглотом. Вона на різному рівні спілкується аж п'ятьма мовами: українською, англійською, німецькою, російською та французькою. Цікаво буде подивитися, ким Кая-Євдокія стане, коли виросте.