В последнее время ходит немало разговоров о лучшем боксере современности независимо от весовой категории. Своим мнением по этому поводу поделился и Шон Портер, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Кого Портер считает лучшим боксером в мире?

Александр Усик возглавлял рейтинг P4P от авторитетного издания The Ring после первой победы над Тайсоном Фьюри, но в сентябре потерял лидерство, уступив Теренсу Кроуфорду. Оба бойца являются абсолютными чемпионами мира в своих весовых категориях.

Бывший американский боксер, который дрался с обоими звездными бойцами, сравнил их навыки. Он выбрал того, кто лучше в техническом плане и назвал номера 1 в современном боксе.

Это Теренс Кроуфорд. В ринге я еще не встречал соперника, который бы умел все то же, что и я. Когда боксировал с Усиком, он действовал как контратакующий боец: высокий, сильный левша с длинными руками – очень разносторонний. Но даже он не мог делать абсолютно все. А вот Теренс может. Я тоже универсальный, но с такими, как Кроуфорд, еще не дрался. У него есть все, и именно это делает его лучшим в мире,

– сказал Портер.

Отметим, что Шон Портер дрался с Александром Усиком на любительском уровне. Он победил украинца в декабре 2006 года со счетом 23:20.

Теренсу Кроуфорду американец противостоял в своем последнем бою на профи-ринге В битве за пояс WBO в полусреднем весе, которая состоялась осенью 2021 года, "Бад" победил техническим нокаутом в десятом раунде.

К слову. Шон Портер был двукратным чемпионом мира в полусреднем весе. Он провел на профессиональном уровне 36 боев, в которых одержал 31 победу.

Что известно о боксерском наследии Усика и Кроуфорда?