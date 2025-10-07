Останнім часом ходить чимало розмов щодо найкращого боксера сучасності незалежно від вагової категорії. Своєю думкою щодо цього поділився й Шон Портер, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.
Читайте також Названо бійця, який очолить рейтинг найкращих боксерів світу протягом року
Кого Портер вважає найкращим боксером у світі?
Олександр Усик очолював рейтинг P4P від авторитетного видання The Ring після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі, але у вересні втратив лідерство, поступившись Теренсу Кроуфорду. Обидва бійці є абсолютними чемпіонами світу у своїх вагових категоріях.
Колишній американський боксер, який бився з обома зірковими бійцями, порівняв їх навички. Він обрав того, хто кращий в технічному плані та назвав номера 1 у сучасному боксі.
Це Теренс Кроуфорд. У рингу я ще не зустрічав суперника, який би вмів усе те саме, що і я. Коли боксував з Усиком, він діяв як контратакувальний боєць: високий, сильний шульга з довгими руками – дуже різнобічний. Але навіть він не міг робити абсолютно все. А от Теренс може. Я теж універсальний, але з такими, як Кроуфорд, ще не бився. У нього є все, і саме це робить його найкращим у світі,
– сказав Портер.
Зазначимо, що Шон Портер бився з Олександром Усиком на аматорському рівні. Він переміг українця у грудні 2006 року з рахунком 23:20.
Теренсу Кроуфорду американець протистояв у своєму останньому бою на профі-рингу В битві за пояс WBO в напівсередній вазі, яка відбулася восени 2021 року, "Бад" переміг технічним нокаутом у десятому раунді.
До слова. Шон Портер був дворазовим чемпіоном світу в напівсередній вазі. Він провів на професійному рівні 36 боїв, у яких здобув 31 перемогу.
Нагадаємо, що раніше російський тренер Олександр Мічков розповів, проти кого Олександр Усик не зміг би протриматися й хвилину бою.
Що відомо про боксерську спадщину Усика та Кроуфорда?
- Обидва бійці є непереможними на професійному рівні. Українець має рекорд 24:0 (15 нокаутів), а американець – 42:0 (31 нокаут).
- Кожен є 3-разовим абсолютом, але Олександр підкорив дві вагові категорії, а Теренс – три. Загалом Кроуфорд ставав чемпіоном світу у п'яти різних дивізіонах.
- Кращу аматорську кар'єру має Олександр Усик. Він здобував "золото" Олімпійських ігор, а також ставав чемпіоном світу та Європи. "Бад" не зміг кваліфікуватися на ОІ-2008, після чого перейшов у професійний бокс.