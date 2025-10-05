В найавторитетніших виданнях на першу сходинку піднявся Теренс Кроуфорд, який став абсолютом у другій середній вазі. Своєю думкою щодо наступного лідера P4P поділився британський промоутер Едді Хірн, повідомляє 24 Канал із посиланням на Ring Magazine.

Кому Хірн прогнозує лідерство в рейтингу P4P?

Він висловив упевненість, що вже найближчим часом рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії зазнає великих змін. Промоутер заявив, що його очолить колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Джарон Енніс.

Я вважаю, що Джарон Енніс – це майбутній номер один рейтингу P4P. Йдеться про термін 12 місяців. Думаю, саме він замінить Теренса Кроуфорда,

– заявив Хірн.

Британець також розповів, хто може стати наступним суперником зіркового боксера пысля поєдинку, який відбудеться вже 11 жовтня. Він назвав ідеальний варіант, а також альтернативні.

"Протистояння Енніса з Вірджілом Ортісом-молодшим – це найкращий бій у боксі. Я думаю, їхня команда впевнена, що може перемогти. Ми впевнені, що переможемо. Тож ми готові. Якщо Вірджіл хоче тягнути час – ми нічого не вдіємо. Ми також готові битися з Муртазалієвим або Фундорою. Після бою з Лімою – будь-хто підходить", – сказав промоутер.

Зазначимо, що в рейтингу The Ring лідером є Теренс Кроуфорд, на другій позиції розташовується Олександр Усик, а Наоя Іноуе замикає трійку. Джарона Енніса при цьому немає поки навіть у топ-10.

Нагадаємо, що напередодні легендарний Рой Джонс висловився про місце українського чемпіона в сучасному боксі. Він розповів, чи вважає чинний рейтинг справедливим.

Що відомо про Джарона Енніса?