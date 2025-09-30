В поєдинку за всі титули хевівейту він здолав Даніеля Дюбуа. Про той бій висловився британський супертяж Г’юї Ф’юрі, який розповів цікаві подробиці, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing King Media.

Читайте також "Не віддають йому належну повагу": ексчемпіон світу визнав велич Усика

Що сказав Ф'юрі про реванш Усик – Дюбуа?

Двоюрідний брат зіркового Тайсона Ф’юрі зізнався, що робив ставку на цю битву. Також він визнав, що перемога українця була повністю заслуженою.

"Якщо чесно, то я поставив на цей бій. Здається, я виграв близько трьох або чотирьох тисяч. Я очікував такого бою, тому що, по-перше, для Усика це була вендета. Він пам’ятав, що сталося першого разу.

Усі говорили, що це був удар нижче пояса й таке інше, але якщо тебе так вдарять під час бою, ти відчуваєш це. Послухайте, переміг найкращий. Ось і все. А Дюбуа не любить, коли його б’ють. І я думаю, щойно його вдарили, він захотів звідти піти. І це знову сталося, він здався", – сказав Ф’юрі.

До слова. Усик у реванші здолав Даніеля Дюбуа нокаутом у п'ятому раунді. До цього вони билися в серпні 2023 року й тоді українець також переміг достроково.

Зазначимо, що раніше Сауль Альварес у соцмережі X показував скрін зі своєю ставкою на бій Усик – Дюбуа. "Канело" поставив на перемогу українця 500 тисяч доларів.

Що відомо про Г'ю Ф'юрі?