Наразі експерти оцінюють його боксерську спадщину й часто порівнюють з зірками минулого. На цю тему напередодні висловився колишній чемпіон світу Хасім Рахман, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.
Читайте також Скандальний 46-річний супертяж витер суперником ринг вже в першому раунді: брутальне відео
Що сказав Рахман про Усика?
Американець заявив, що складно визначити, хто б переміг у протистояннях українця з легендарними бійцями XX століття. Проте Усик зробив усе, щоб його вважали одним з найкращих боксерів в історії.
"Усик не може повернутися в минуле та перемогти Алі або молодого Тайсона. Все, що він може зробити, це подбати про ті перешкоди, що перед ним, і він зробив це на всіх рівнях. На Олімпійських іграх Усик був номер один. І не так часто трапляється, що золоті медалісти у важкій та надважкій вазі б'ються між собою у професійному боксі, а якщо це трапляється, то перемогу зазвичай здобуває боксер-супертяж.
Усик був золотим медалістом у важкій вазі, перейшов у хевівейт у професіоналах після того, як очистив дивізіон нижче та вийшов і переміг Ентоні Джошуа, золотого медаліста у суперважкій вазі. Те, що зробив Усик, ніколи раніше не робилося. Я не думаю, що люди віддають йому належну повагу", – сказав Рахман.
До слова. В бою з Ей Джеєм український боксер став чемпіоном світу в хевівейті, здобувши одразу чотири пояси – WBA (Super), IBF, WBO та IBO.
Зазначимо, що раніше в коментарі для Bloody Knockout Едді Хірн назвав бій, який хотів би побачити за участю Олександра Усика. Він прагне організувати битву проти чемпіона світу у крузервейті Джея Опетаї.
Нагадаємо, що нещодавно український боєць втратив лідерство у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Він утримував пальму першості з травня 2024 року.
Що відомо про боксерську спадщину Усика?
- Чемпіон світу та Європи серед аматорів.
- Олімпійський чемпіон Ігор-2012.
- Перший в історії 3-разовий абсолют в епоху чотирьох поясів.
- Всього на профі-рингу провів 24 бої – всі перемоги, з яких 15 нокаутом.