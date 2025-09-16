Він утримував пальму першості понад рік. Напередодні журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг P4P боксерів і в ньому відбулося чимало змін, інформує 24 Канал.

Читайте також Абсолютний чемпіон світу перервав історичну серію, яка тривала шість років: відеоогляд битви

Хто очолив рейтинг P4P боксерів?

На першу позицію піднявся американець Теренс Кроуфорд, який 14 вересня став першим в історії абсолютним чемпіоном світу у трьох дивізіонах в епоху чотирьох поясів. Він здолав Сауля Альвареса, заради битви з яким підіймався одразу на дві вагові категорії.

На другому ж місці тепер розташовується Олександр Усик. Попри статус короля хевівейту йому було складно утримати лідерство після такої епохальної перемоги "Бада".

Трійку тепер замикає непереможений японець Наоя Іноуе. Він опустився на одну сходинку, хоча також напередодні захистив звання абсолютного чемпіона світу.

Рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring

Теренс Кроуфорд (+2 позиції) Олександр Усик (-1) Наоя Іноуе (-1) Дмитро Бівол Артур Бетербієв Джессі Родрігес Дзунто Накатані Шакур Стівенсон (+1) Давід Бенавідес (+1) Сауль Альварес (-2)

Зазначимо, що після перемоги Теренса Кроуфорда над Саулем Альваресом своєю думкою щодо найкращого боксера P4P висловився Олександр Усик. У коментарі для Fight Club 24/7 він на перше місце поставив саме американського боксера, який і очолив рейтинг.

Я не найкращий боксер у світі. Ним є Теренс Кроуфорд,

– заявив українець.

Що відомо про нового лідера рейтингу боксерів P4P?