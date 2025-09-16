Он удерживал пальму первенства более года. Накануне журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг P4P боксеров и в нем произошло немало изменений, информирует 24 Канал.

Кто возглавил рейтинг P4P боксеров?

На первую позицию поднялся американец Теренс Кроуфорд, который 14 сентября стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в трех дивизионах в эпоху четырех поясов. Он одолел Сауля Альвареса, ради битвы с которым поднимался сразу на две весовые категории.

На втором же месте теперь располагается Александр Усик. Несмотря на статус короля хевивейта ему было сложно удержать лидерство после такой эпохальной победы "Бада".

Тройку теперь замыкает непобежденный японец Наоя Иноуэ. Он опустился на одну строчку, хотя также накануне защитил звание абсолютного чемпиона мира.

Рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии The Ring

Теренс Кроуфорд (+2 позиции) Александр Усик (-1) Наоя Иноуэ (-1) Дмитрий Бивол Артур Бетербиев Джесси Родригес Дзунто Накатани Шакур Стивенсон (+1) Давид Бенавидес (+1) Сауль Альварес (-2)

Отметим, что после победы Теренса Кроуфорда над Саулем Альваресом своим мнением относительно лучшего боксера P4P высказался Александр Усик. В комментарии для Fight Club 24/7 он на первое место поставил именно американского боксера, который и возглавил рейтинг.

Я не лучший боксер в мире. Им является Теренс Кроуфорд,

– заявил украинец.

Что известно о новом лидере рейтинга боксеров P4P?