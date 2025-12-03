После чего издание World Boxing News сообщило, что переговоры о бое Александра Усика против Деонтея Уайлдера уже стартовали. Также портал назвал вероятный дедлайн и место проведения противостояния, передает 24 Канал.

Интересно Один из лучших нокаутеров в истории: что известно об Уайлдере, с которым планирует драться Усик

Когда и где может состояться бой Усик – Уайлдер?

Сейчас команды рассматривают по два временных срока. Речь идет о феврале – марте в Эр-Рияде, а также апрель в США (Лас-Вегас или Нью-Йорк).

Интересно, что Всемирный боксерский совет (WBC) хочет поддержать этот бой. Это может означать, что победитель противостояния Усик – Уайлдер может выйти на Агита Кабаела. Правда, немцу еще нужно защитить звание временного чемпиона по версии WBC в ближайшем поединке против непобедимого поляка Дамиана Кныбы (10 января 2026 года).

Как Уайлдер отреагировал на желание Усика об очном бое?

40-летний американский боксер не скрывал своего удивления от данного желания Усика провести бой с ним. Уайлдер заявил, что поверит в это только, когда они подпишут контракт о поединке. Однако Деонтей очень красиво отреагировал на заявление Усика. "Бронзовый бомбардировщик" заявил, что для него является честью услышать о таком желании непобедимого украинского чемпиона.

Будет странно, если это произойдет, ведь бокс устроен, как диаграмма. Иногда все хорошо, иногда плохо. Может показаться, что все сложилось, а потом все проваливается, как в дыру. В это невозможно поверить, пока мы не подпишем контракт,

– процитировал слова Уайлдера портал ESNEWS.

В команде звездного американца уже также отреагировали на слова Усика.

Что известно о Деонтее Уайлдере?