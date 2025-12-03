Після чого видання World Boxing News повідомило, що перемовини щодо бою Олександра Усика проти Деонтея Вайлдера вже стартували. Також портал назвав ймовірний дедлайн та місце проведення протистояння, передає 24 Канал.

Коли і де може відбутись бій Усик – Вайлдер?

Наразі команди розглядають по два часові терміни. Мова йде про лютий – березень в Ер-Ріяді, а також квітень у США (Лас-Вегас або Нью-Йорк).

Цікаво, що Всесвітня боксерська рада (WBC) хоче підтримати цей бій. Це може означати, що переможець протистояння Усик – Вайлдер може вийти на Агіта Кабаєла. Щоправда, німцю ще потрібно захистити звання тимчасового чемпіона за версією WBC у найближчому поєдинку проти непереможного поляка Даміана Книби (10 січня 2026 року).

Як Вайлдер відреагував на бажання Усика про очний бій?

40-річний американський боксер не приховував свого здивування від даного бажання Усика провести бій із ним. Вайлдер заявив, що повірить у це лише, коли вони підпишуть контракт про поєдинок. Однак Деонтей дуже красиво відреагував на заяву Усика. "Бронзовий бомбардувальник" заявив, що для нього є честю почути про таке бажання непереможного українського чемпіона.

Буде дивно, якщо це станеться, адже бокс влаштований, як діаграма. Іноді все добре, іноді погано. Може здатися, що все склалося, а потім все провалюється, як в діру. В це неможливо повірити, поки ми не підпишемо контракт,

– процитував слова Вайлдера портал ESNEWS.

У команді зіркового американця вже також відреагували на слова Усика.

Що відомо про Деонтея Вайлдера?