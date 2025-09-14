На кону стояло звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Ради этой битвы непобедимый американец поднялся сразу на две весовые категории, информирует 24 Канал.

Как прошел бой Альварес – Кроуфорд?

Мексиканец дрался в своем естественном весе, однако это не вылилось с самого начала боя в его преимущество. Многие считали фаворитом "Канело" именно из-за преимущества в габаритах и силе, ведь во время карьеры он поднимался даже в полутяжелый вес (до 79,3 килограмма), а американец начинал свой путь в первом полусреднем (до 63,5 килограммов).

Однако Кроуфорд со старта продемонстрировал свой класс. Он выглядел более подвижным и наносил больше точных ударов.

Американец с первых секунд занял центр ринга, но не форсировал события, а "Канело" в своей привычной манере пытался прессинговать и теснить соперника к канатам.

Мексиканец выцеливал корпус Кроуфорда дальними и боковыми ударами, на что тот отвечал взрывными контратаками, благодаря которым забирал большинство раундов по очкам. Альварес ближе к экватору боя поднял темп боя, но американец хорошо двигался и не позволял мексиканскому бойцу выйти на удобную для себя дистанцию.

Он искал слабое место в обороне Теренса, однако тот успешно прятался за блоком. При этом американец молниеносно атаковал в ответ.

В девятом раунде Кроуфорд нанес несколько опасных ударов, а в ответ получил в пах, из-за чего пришлось взять паузу для восстановления. Сауль пытался включить мощность, но из-за качественной работы американца на ногах ему так и не удалось поймать соперника силовым ударом.

В конце концов противостояние прошло все 12 раундов. По его итогам Теренс Кроуфорд отобрал все пояса мексиканца – судьи отдали ему победу единогласным решением – 116:112, 115:113, 115:113.

Кроуфорд – Альварес: смотрите видеообзор боя

Что известно о победителе боя?