Крім того, через скандали, пов'язані з росіянами, відбулись важливі події в світі боксу. Замість Міжнародної боксерської асоціації (IBA) була створена організація World Boxing.

Яке рішення ухвалила World Boxing?

Довгий час поєдинки під її егідою не були доступні для спортсменів з Росії та Білорусі. Проте у підсумку World Boxing вирішила піти назустріч представникам країн-агресорок.

Згідно з її рішення, російські та білоруські боксери будуть допущені до змагань під нейтральним прапором. Делегації з цих країн не зможуть виступати під національною символікою.

Мова про прапор, кольори форми чи використання гімну. Атлетам доведеться проходити детальну перевірку щодо непідтримки війни в Україні для допуску до змагань.

Також спортсмени не мають отримувати фінансування від військових структур своїх країн, а також не бути членами клубів, пов’язаних з армією. World Boxing співпрацюватиме з незалежною третьою стороною для перевірки спортсменів

Ця процедура була узгоджена із підходом Міжнародного олімпійського комітету. У разі перемоги боксера з країн Росії чи Білорусі державний гімн не виконуватиметься.

Що відомо про World Boxing?