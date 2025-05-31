На Олімпіаді-2024 алжирська боксерка Імана Хеліф потрапила у скандал пов'язаний з її гендером. Вона здобула золоту медаль, будучи трансгендерною спортсменкою.
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Нові перевірки у боксі
Відтепер усім боксерам, які старше 18 років, потрібно буде пройти ПЦР-тестування, пише 24 канал з посиланням на ESPN.
Імана Хеліф не зможе взяти участь в жіночій категорії Eindhoven Box Cup з 5 по 10 червня 2025 року та будь-якому іншому заході World Boxing доти, доки не пройде генетичний скринінг статі,
– зазначили у World Boxing.
Довідка. На Іману Хеліф вилився шквал критики після перемоги на турнірі.
Підкреслимо, що Міжнародний олімпійський комітет неодноразово запевняв, що алжирська боксерка повністю відповідає критеріям для участі в змаганнях. Також паризька поліція проводила розслідування щодо справи у кібербулінгу.