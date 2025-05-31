На Олимпиаде-2024 алжирская боксерка Имана Хелиф попала в скандал связанный с ее гендером. Она получила золотую медаль, будучи трансгендерной спортсменкой.

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Новые проверки в боксе

Отныне всем боксерам, которые старше 18 лет, нужно будет пройти ПЦР-тестирование, пишет 24 канал со ссылкой на ESPN.

Имана Хелиф не сможет принять участие в женской категории Eindhoven Box Cup с 5 по 10 июня 2025 года и любом другом мероприятии World Boxing до тех пор, пока не пройдет генетический скрининг пола,

– отметили в World Boxing.

Справка. На Иману Хелиф вылился шквал критики после победы на турнире.

Подчеркнем, что Международный олимпийский комитет неоднократно уверял, что алжирская боксерка полностью соответствует критериям для участия в соревнованиях. Также парижская полиция проводила расследование по делу о кибербуллинге.