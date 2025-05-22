В Париже-2024 Александр Хижняк со второй попытки стал олимпийским чемпионом. На следующих Играх в Лос-Анджелесе украинец планирует защитить титул, пишет 24 Канал со ссылкой на издание Левый берег.

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Планы Хижняка на Олимпиаду-2028

Уроженец Полтавы поставил перед собой амбициозную цель стать самым титулованным боксером Украины.

Следующие Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, и там я хочу стать самым титулованным олимпийским боксером в Украине. Почему я этого хочу? Потому что сейчас чувствую, что ближе к этому, чем кто-либо,

– рассказал Хижняк.

Спортсмену придает сил поддержка его команды, Федерации и всей Украины.

"Те люди, которые рядом со мной, Федерация бокса Украины, моя страна, которая поддерживает меня в этом, верят, что я могу это сделать", – добавил Хижняк.

Справка. Олимпийскими чемпионами по боксу среди украинцев становились Владимир Кличко (Атланта-1996), дважды Василий Ломаченко (Пекин-2008, Лондон-2012), Александр Усик (Лондон-2012) и Александр Хижняк (Париж-2024). На счету "Полтавского танка" также есть "серебро" Токио-2020.

Сейчас Александр Хижняк проходит процесс реабилитации и восстановления после соревнований. В начале 2026 года боксер планирует вернуться в лагерь сборной Украины и начать подготовку к Олимпийским играм-2028.