32-летний украинский супертяжеловес сразится против американца Кристофера Лавджоема. Поединок состоится в начале лета этого года, информирует 24 канал со ссылкой на BoxRec.

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Когда будет драться Выхрист

Виктор Выхрист встретится с Кристофером Лавджоем 7 июня 2025 года. Поединок между украинским и американским супертяжеловесами состоится в немецком городе Киле.

Лавджоем старше Выхриста на 9 лет. В последнем бою американский боксер встречался с Айманом Фарукой Аббаса в 2023 году, расписав мирную ничью.

Интересно. Кристофер Лавджоем за свою карьеру провел 22 боя в профи-ринге и одержал 20 побед (все нокаутом). Американец потерпел одно поражение и один поединок завершился ничьей.

Напомним, что Виктор Выхрист в последнем поединке дрался против Рейдела Букера. Украинский супертяжеловес единогласным решением судей одолел американского боксера в Постдаме (Германия).

За свою карьеру Выхрист провел 15 поединков, одержав 14 побед, из которых восемь нокаутов. Единственное поражение в профи-ринге Виктор потерпел в феврале 2023 года, проиграв кубинцу Леньеру Перо.