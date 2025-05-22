32-річний український супертяж битиметься проти американця Крістофера Лавджоєма. Поєдинок відбудеться на початку літа цього року, інформує 24 канал із посиланням на BoxRec.

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Коли битиметься Вихрист

Віктор Вихрист зустрінеться з Крістофером Лавджоєм 7 червня 2025 року. Поєдинок між українським та американським надважковаговиками відбудеться у німецькому місті Кілі.

Лавджоєм старший за Вихриста на 9 років. В останньому бою американський боксер зустрічався з Айманом Фарукою Аббаса у 2023 році, розписавши мирну нічию.

Цікаво. Крістофер Лавджоєм за свою кар'єру провів 22 бої у профі-рингу та здобув 20 перемог (усі нокаутом). Американець зазнав однієї поразки та один поєдинок завершився нічиєю.

Нагадаємо, що Віктор Вихрист в останньому поєдинку бився проти Рейдела Букера. Український супертяж одностайним рішенням суддів здолав американського боксера у Постдамі (Німеччина).

За свою кар'єру Вихрист провів 15 поєдинків, здобувши 14 перемог, з яких вісім нокаутів. Єдиної поразки у профі-рингу Віктор зазнав у лютому 2023 року, програвши кубинцю Леньєру Перо.