На ринг вийшли чемпіон Європейських ігор 2019 року Віктор Вихрист та американець Райделл Букер. Головною подією став бій за титули WBC, WBO та IBF Тіни Руппрехт та Суміре Яманакі, пише 24 канал.

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Вихрист переміг досвідченого американця

Вже з першого раунду Вихрист упевнено зайняв центр рингу, поступово нарощуючи тиск на суперника. Водночас він залишався зібраним і діяв обережно, уникаючи невиправданих ризиків. Удари по Букеру були здебільшого легкими, без акцентованої сили.

З шостого раунду ситуація на рингу змінилася – Вихрист повністю контролював хід бою, а Букер перетворився на умовну "боксерську грушу". Проте, незважаючи на численні удари, американець демонстрував витривалість — його щелепа витримала навантаження.

Після восьми раундів одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Вихрист.

Довідка. Вихрист за свою кар'єру має 13 перемог та і 1 поразка.

Відзначимо, що Віктор Вихрист на церемонії зважування показав 104,8 кілограм, а от його опонент виявися майже на 15 кг тяжчим. Показник Райделла Букера був 119,5 кілограм.