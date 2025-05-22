У Парижі-2024 Олександр Хижняк з другої спроби став олімпійським чемпіоном. На наступних Іграх у Лос-Анджелесі українець планує захистити титул, пише 24 Канал з посиланням на видання Лівий берег.

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Плани Хижняка на Олімпіаду-2028

Уродженець Полтави поставив перед собою амбітну мету стати найтитулованішим боксером України.

Наступні Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі, і там я хочу стати найтитулованішим олімпійським боксером в Україні. Чому я цього хочу? Бо зараз відчуваю, що ближчий до цього, ніж будь-хто,

– розповів Хижняк.

Спортсмену додає сил підтримка його команди, Федерації та всієї України.

"Ті люди, які поруч зі мною, Федерація боксу України, моя країна, яка підтримує мене в цьому, вірять, що я можу це зробити", – додав Хижняк.

Довідка. Олімпійськими чемпіонами з боксу серед українців ставали Володимир Кличко (Атланта-1996), двічі Василь Ломаченко (Пекін-2008, Лондон-2012), Олександр Усик (Лондон-2012) та Олександр Хижняк (Париж-2024). На рахунку "Полтавського танку" також є "срібло" Токіо-2020.

Наразі Олександр Хижняк проходить процес реабілітації та відновлення після змагань. На початку 2026 року боксер планує повернутися в табір збірної України та розпочати підготовку до Олімпійських ігор-2028.