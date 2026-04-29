Кроме того, из-за скандалов, связанные с россиянами, состоялись важные события в мире бокса. Вместо Международной боксерской ассоциации (IBA) была создана организация World Boxing.
Какое решение приняла World Boxing?
Долгое время поединки под ее эгидой не были доступны для спортсменов из России и Беларуси. Однако в итоге World Boxing решила пойти навстречу представителям стран-агрессорок.
Согласно ее решению, российские и белорусские боксеры будут допущены к соревнованиям под нейтральным флагом. Делегации из этих стран не смогут выступать под национальной символикой.
Речь о флаге, цвета формы или использования гимна. Атлетам придется проходить детальную проверку относительно неподдержки войны в Украине для допуска к соревнованиям.
Также спортсмены не должны получать финансирование от военных структур своих стран, а также не быть членами клубов, связанных с армией. World Boxing будет сотрудничать с независимой третьей стороной для проверки спортсменов
Эта процедура была согласована с подходом Международного олимпийского комитета. В случае победы боксера из стран России или Беларуси государственный гимн не будет исполняться.
Что известно о World Boxing?
- Организация World Boxing была создана в 2023 году, чтобы сохранить бокс в олимпийской программе. Перед этим Международный олимпийский комитет исключил бокс из олимпийской программы.
- Причиной стали скандальные действия Международной боксерской ассоциации (IBA), которую возглавляет пропутинский политик Умар Кремлев. Организация не накладывала санкций на россиян и всячески закрывала глаза на вопрос войны в Украине.
- В марте 2025-го Международный олимпийский комитет (МОК) снова включил бокс в программу Игр, но уже под эгидой World Boxing. Украина стала частью организации в сентябре 2025-го.
- Россия и Беларусь присоединились к WB в апреле этого года. К слову, президентом World Boxing является известный в прошлом боксер Геннадий Головкин, который также имеет неоднозначную позицию относительно войны в Украине, сообщает Athletistic.