Исполнительный совет World Boxing утвердил новые членские заявки от федераций бокса Беларуси, Кипра, Мозамбика, Ниуэ, Папуа-Новой Гвинеи, России, Танзании, Тонги и Замбии. Это увеличило общее количество стран-членов до 168.
Что известно о возвращении России и Беларуси в World Boxing?
В организации подтвердили, что все девять федераций прошли проверку и соответствуют требованиям: прозрачные выборы руководства, антидопинг WADA и механизмы разрешения споров.
Участие спортсменов из России и Беларуси будет решаться после консультаций с Международным олимпийским комитетом. Предполагается выступление по процедуре нейтральных спортсменов – без флага и гимна.
Также проведут дополнительную проверку: к соревнованиям не допустят боксеров, которые поддерживали войну в Украине или связаны с армейскими или полицейскими клубами.
Что известно о World Boxing?
По данным Википедии, World Boxing была основана в 2023 году, чтобы обеспечить сохранение бокса в олимпийской программе.
В феврале 2025 года организация получила временное признание от МОК как международной федерации по боксу.
Федерация бокса Украины присоединилась к World Boxing в сентябре того же года.
В ноябре организация получила нового президента – им стал казахстанский боксер Геннадий Головкин.
Ранее сообщалось, что известный украинский боксер Владимир Кличко планировал участвовать в выборах нового президента World Boxing, однако впоследствии решил снять свою кандидатуру.