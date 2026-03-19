Когда это наконец произойдет, в WADA решат, что делать с Мудриком. Вероятен сценарий, когда антидопинговый орган на самом деле поможет украинцу, а не накажет его, пишет Give Me Sport.

Как WADA влияет на дело Михаила Мудрика?

Сейчас решение относительно будущего вингера Челси и сборной Украины находится в компетенции Футбольной ассоциации Англии, дисциплинарные органы которого официально обвинили Мудрика в нарушении антидопинговых правил.

Рассмотрение дела на Туманном Альбионе постоянно затягивается, что вызывает непонимание даже у президента WADA Витольда Банки. Тот говорил, что не знает, когда британские коллеги наконец-то примут решение, и назвал ситуацию "тупиком".

Когда же приговор наконец будет объявлен, WASA, согласно процедуре, должна подать запрос на документацию игрока и прокомментировать наказание. Агентство может как согласиться с дисквалификацией или оправданием Мудрика, так и заявить о том, что приговор является слишком мягким или, наоборот, слишком строгим.

То есть теоретически возможна ситуация, когда WADA подаст апелляцию, чтобы защитить Мудрика, если посчитает, что в Англии были предвзятыми не в пользу украинца.

Что грозит Мудрику в допинговом деле?