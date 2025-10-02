Кличко откровенно признался, планирует ли стать президентом: что сказал бывший боксер

Владимир Кличко строит околобоксерскую карьеру после того, как повесил перчатки на гвоздь в 2017-м. Украинец выступает экспертом, посещает благотворительные мероприятия, а теперь ему еще и приписывают борьбу за важную должность, сообщает 24 Канал со ссылкой на Inside The Games.
Возглавит ли Кличко World Boxing?
СМИ распространяли информацию о том, что Кличко-младший является претендентом на пост президента World Boxing. Однако сам Владимир опроверг эту информацию.
У себя на странице в инстаграм Кличко сообщил, что на данный момент он не является претендентом на эту должность. Впрочем интрига еще остается, ведь украинец добавил неоднозначный намек.
Обменялись информацией с World Boxing. Я не являюсь кандидатом на должность президента WB на данный момент. По крайней мере, пока что,
– написал Кличко.
Напомним, что президент World Boxing Борис ван дер Уорст сложил свои полномочия. Выборы нового главы организации должны пройти в ноябре этого года.
Главными претендентами на должность считаются бывший боксер из Казахстана Геннадий Головкин, а также президент боксерской федерации Греции Харис Мариолис. Именно с ними должен был бы конкурировать Владимир Кличко.
Что известно о World Boxing
- Организация WB была создана в 2023 году и занимается развитием любительского бокса. Она призвана заменить IBA (Международная ассоциация бокса).
- Председателем IBA является скандальный путинист Умар Кремлев. По его инициативе в боксерские турниры попадали россияне, которые поддерживают войну в Украине. Более того, выступать они могли под своим флагом.
- Поэтому многие ассоциации выступили за создание альтернативной организации. Сейчас членами World Boxing являются 118 стран.
- Украина присоединилась к WB в сентябре этого года. На недавнем чемпионате мира по боксу, который организовывала World Boxing, украинцы продемонстрировали неудачные результаты.
- Только Даниил Жасан сумел получить бронзовую награду. Тогда еще бывший боксер Андрей Котельник прокомментировал причины провала украинцев на ЧМ.