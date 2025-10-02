Кличко откровенно признался, планирует ли стать президентом: что сказал бывший боксер

Владимир Кличко строит околобоксерскую карьеру после того, как повесил перчатки на гвоздь в 2017-м. Украинец выступает экспертом, посещает благотворительные мероприятия, а теперь ему еще и приписывают борьбу за важную должность, сообщает 24 Канал со ссылкой на Inside The Games.

По теме Замалчивает агрессию России и "темная лошадка": с кем Кличко будет бороться за кресло президента

Возглавит ли Кличко World Boxing?

СМИ распространяли информацию о том, что Кличко-младший является претендентом на пост президента World Boxing. Однако сам Владимир опроверг эту информацию.

У себя на странице в инстаграм Кличко сообщил, что на данный момент он не является претендентом на эту должность. Впрочем интрига еще остается, ведь украинец добавил неоднозначный намек.

Обменялись информацией с World Boxing. Я не являюсь кандидатом на должность президента WB на данный момент. По крайней мере, пока что,

– написал Кличко.

Напомним, что президент World Boxing Борис ван дер Уорст сложил свои полномочия. Выборы нового главы организации должны пройти в ноябре этого года.

Читайте также "Люди собирают дождь в лужах": экс-чемпион мира по боксу рассказал о реалиях оккупированного Донецка

Главными претендентами на должность считаются бывший боксер из Казахстана Геннадий Головкин, а также президент боксерской федерации Греции Харис Мариолис. Именно с ними должен был бы конкурировать Владимир Кличко.