ЧМ-2025, который завершился в Ливерпуле, был первым турниром для боксеров-любителей, который проводился под эгидой World Boxing, сообщает 24 Канал. Украина завоевала только одну бронзовую медаль.

Что такое чемпионат мира по боксу под эгидой World Boxing?

Эта организация World Boxing создана на замену ИВА, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев. Из-за недоверия к этому органу многие ассоциации решили создать альтернативную федерацию во главе с президентом Борисом ван дер Ворстом.

Участие в чемпионате мира подтвердили 68 стран, спортсмены которых соревновались в 20-ти возрастных категориях среди мужчин и женщин. В последний момент в этот перечень добавилась Украина, которая только перед турниром стала членом World Boxing.

В заявку Украины попали 20 спортсменов (по 10 от мужчин и женщин). Среди них не было олимпийского чемпиона Александра Хижняка, который проходит реабилитацию после операции.

Что известно о выступлении Украины на ЧМ по боксу?

К сожалению, выступления нашей сборной удачными не назовешь. "Сине-желтые" таки попали в медальный зачет, ведь только 30 стран из 68-ми взяли хотя бы по одной медали.

Впрочем, в этом списке наша команда делит последнюю строчку с еще десятью странами. Все потому, что Украина получила только одну бронзовую медаль в Ливерпуле.

Кто получил медаль?

Ее получил Даниил Жасан в категории до 85 килограммов. Парень с Черниговщины выступал в категории до 85 килограммов. На своем пути он прошел трех оппонентов:

1/16 финала . Рияд Амар Абдулджабар (Германия) 4:1

. Рияд Амар Абдулджабар (Германия) 1/8 финала . Брайан Ли Кеннеди (Ирландия) 5:0

. Брайан Ли Кеннеди (Ирландия) 1/4 финала. Георгий Кушиташвили (Грузия) 4:1



Даниил Жасан – единственный медалист Украины на ЧМ по боксу / фото АБУ

В полуфинале Жасан уступил британцу Тигану Стотту, но это все равно принесло ему бронзовую награду. К слову, после победы над Кушиташвили произошел скандальный эпизод.

Грузин обозвал Даниила "хохлом". Георгий выразил возмущение судейством из-за остановки боя после рассечения. Украинские фанаты ожидаемо резко отреагировали на такие слова Кушиташвили.

Не знал что обезьяны умеют разговаривать.

Интеллектуал видно, если бы не спорт, то отжимал бы телефоны на улице. Надеюсь, после карьеры его где-то изолируют от людей.

Зачем себя так унижать?

Смешно, когда такие клоуны как этот "грузин" после подобных спичей в конце добавляют "Всем добра".

Не знаю, что там у него произошло, но интервью он давать не умеет.

Реакция фанатов на слова Кушиташвили о "хохла":

Среди других достижений мужчин можно выделить проход в четвертьфинал Павла Ильюши в категории до 75 килограммов. Что же касается женщин, то среди них лучше всего выступила Анна Охота.

Девушка с Полтавщины дошла до 1/4 финала в категории до 48 килограммов. Но в шаге от медали она проиграла Назым Кызайбай из Казахстана со счетом 0:5.

Все результаты Украины на ЧМ-2025 по боксу:

БОКСЕР КАТЕГОРИЯ РЕЗУЛЬТАТ Сийовуш Мухаммадиев до 50 кг (мужчины) 1/16 финала Олег Чулячеев до 55 кг (мужчины) 1/16 финала Айдер Абдураимов до 60 кг (мужчины) 1/8 финала Эльвин Алиев до 65 кг (мужчины) 1/8 финала Юрий Захареев до 70 кг (мужчины) 1/32 финала Павел Ильюша до 76 кг (мужчины) 1/4 финала Матвей Ражба до 80 кг (мужчины) 1/16 финала Даниил Жасан до 85 кг (мужчины) 1/2 финала Богдан Толмачев до 90 кг (мужчины) 1/16 финала Дмитрий Ловчинский от 90 кг (мужчины) 1/16 финала Анна Охота до 48 кг (женщины) 1/4 финала Ярослава Маринчук до 51 кг (женщины) 1/16 финала Виктория Шкеул до 54 кг (женщины) 1/16 финала Дарья-Ольга Гутарина до 57 кг (женщины) 1/16 финала Татьяна Довгаль до 60 кг (женщины) 1/16 финала Наталья Меринова до 65 кг (женщины) 1/16 финала Анастасия Черноколенко до 70 кг (женщины) 1/16 финала Ольга Пилипчук до 75 кг (женщины) 1/16 финала Ирина Луцак до 80 кг (женщины) 1/8 финала Мария Ловчинская от 80 кг (женщины) 1/8 финала

Котельник объяснил, почему провалилась Украина?

Такое выступление нашей команды имеет свои неприятные причины. В эксклюзивном комментарии 24 Каналу председатель Ассоциации бокса Украины Андрей Котельник высказал свое мнение о выступлении команды.

"Мы боксерское государство, это провал. Надо спрашивать у руководства федерации, почему так выступили. Пусть они объяснят. Они же за результат отвечают. причин есть много. Нет боевой практики, не был правильно расписан план подготовки в новые весовые категории. Турниры, на которых мы должны были бы принимать участие, мы не принимали, потому что федерация не могла определиться, будет ли она в IBA, или в World Boxing. Хотя, по сути, она до сих пор есть в IBA. А пострадали, как всегда, спортсмены и тренеры".

Это такие вопросы и ответы надо ждать от руководства. От тех, кто себя называют руководителями. Почему такой провал? Потому что чемпионат Украины проводим в марте, а все страны – в конце года. Формировать команду надо было в начале года. Мы собирались в четвертый месяц года. Турниров нет, весовые категории чемпионата Украины были вообще в других весовых категориях. Отбор в World Boxing был в новых весовых категориях. Это в совокупности повлияло на результат нашей сборной,

– отметил Котельник.



Андрей Котельник недоволен выступлениями Украины на чемпионате мира / фото из фейсбука экс-боксера

Андрей Котельник видит проблему именно в организации работы Федерации бокса Украины. По его мнению, люди, которые работают в этой организации, далеки от бокса, поэтому спортсмены стали заложниками этого.

"За результат должно отвечать руководство и государственные тренеры. Потому что во время войны средства на это потрачены были, а медалей, как мы видим, всего одна. Нет результата. Ну то надо знаки спросить, почему так у тех, кто хочет сильно развивать бокс, но не умеет. Декларируют, что они делают, но что? Главное – результат, конечная цель. Мы можем фильмы снимать, в соцсетях писать, классные ролики показывать. Но потом, когда проходит чемпионат мира, Европы или Олимпиада, все хотят медали".

У нас достаточно неплохие ребята, которые также могут реализоваться. Просто план подготовки не сработал. То ехали, то не ехали, то готовились, то нет ... Люди, которые руководят этим процессом, вообще далеки от бокса. Это субъективная точка зрения. У нас ФБУ выбрасывают тех, кто им не подчиняется, они им не нужны. Оппозиция или точка зрения других – ее должны услышать, а там уже им решать, принять это или нет. Еще три года до Олимпиады есть. Верю в то, что бокс переживет тяжелые перипетии. Люди, которые действительно хотят развивать бокс, объединятся между собой. Чем больше профессиональных людей, тем лучше. Я думаю, что у наших спортсменов и тренеров потенциал неплохой,

– подытожил бывший боксер. Напомним, что Андрей Котельник является одним из лучших боксеров в истории Украины. Уроженец Львова становился серебряным призером Олимпийских игр в 2000 году. Кроме того, Андрей выигрывал Кубок Европы и первенство континента среди юниоров. Уже на профессиональном Котельник выиграл 32 из 37-ми поединков, а также был чемпионом по версии WBA в первом полусреднем весе.

Медальный зачет ЧМ-2025

Победителем медального зачета стала сборная Казахстана. Команда набрала 10 наград, из которых семь – золотые. Больше медалей завоевали представители Узбекистана (11). Впрочем количество побед у них меньше.

Топ-десятка медального зачета:

МЕСТО СТРАНА ЗОЛОТО СЕРЕБРО БРОНЗА ИТОГО 1 Казахстан 7 1 2 10 2 Узбекистан 6 2 3 11 3 Индия 2 1 1 4 4 Бразилия 1 3 0 4 5 Польша 1 2 0 3 6 Австралия 1 1 1 3 7 Ирландия 1 0 2 3 8 Тайвань 1 0 1 2 9 Англия 0 2 3 5 10 Турция 0 2 1 3

Как Украина выступала раньше?

К сожалению, это одно из худших выступлений сборной Украины на чемпионате мира по боксу. Еще под эгидой IBA соревнования проводились с 1974 года и за это время наша страна участвовала в турнире 16 раз.

Только в 2019 году нашим боксерам не удалось получить ни одной медали. Но тогда турнир проходил в российском Екатеринбурге. Зато ЧМ-2023 Украина вообще пропустила.

История выступлений Украины на чемпионатах мира по боксу:

ГОД ЗОЛОТО СЕРЕБРО БРОНЗА ИТОГО 1993 0 0 2 2 1995 0 1 0 1 1997 0 1 0 1 1999 0 0 1 1 2001 0 4 3 7 2003 0 1 0 1 2005 0 1 0 1 2007 0 2 1 3 2009 1 1 1 3 2011 4 1 0 5 2013 0 0 1 1 2015 0 0 2 2 2017 1 0 0 1 2019 0 0 0 0 2021 1 0 0 1 2023 - - - - 2025 0 0 1 1

Рекордным показателем является 2011 год, когда "сине-желтые" взяли четыре золотые награды и выиграли медальный зачет. Тогда за Украину зажигали Александр Усик, Василий Ломаченко и Денис Беринчик.