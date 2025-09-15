ЧС-2025, який завершився у Ліверпулі, був першим турніром для боксерів-любителів, який проводився під егідою World Boxing, повідомляє 24 Канал. Україна виборола тільки одну бронзову медаль.

Що таке чемпіонат світу з боксу під егідою World Boxing?

Ця організація World Boxing створена на заміну ІВА, яку очолює росіянин Умар Кремльов. Через недовіру до цього органу багато асоціацій вирішили створити альтернативну федерацію на чолі з президентом Борісом ван дер Ворстом.

Участь у чемпіонаті світу підтвердили 68 країн, спортсмени яких змагались у 20-ти вікових категоріях серед чоловіків та жінок. В останній момент до цього переліку додалась Україна, яка лише перед турніром стала членом World Boxing.

До заявки України потрапили 20 спортсменів (по 10 від чоловіків та жінок). Серед них не було олімпійського чемпіона Олександра Хижняка, який проходить реабілітацію після операції.

Що відомо про виступ України на ЧС з боксу?

На жаль, виступи нашої збірної вдалими не назвеш. "Синьо-жовті" таки потрапили у медальний залік, адже тільки 30 країн з 68-ми взяли бодай по одній медалі.

Втім у цьому списку наша команда ділить останню сходинку із ще десятьма країнами. Все тому, що Україна здобула лише одну бронзову медаль у Ліверпулі.

Хто здобув медаль?

Її здобув Данило Жасан у категорії до 85 кілограмів. Хлопець з Чернігівщини виступав у категорії до 85 кілограмів. На своєму шляху він пройшов трьох опонентів:

1/16 фіналу . Ріяд Амар Абдулджабар (Німеччина) 4:1

. Ріяд Амар Абдулджабар (Німеччина) 1/8 фіналу . Браян Лі Кеннеді (Ірландія) 5:0

. Браян Лі Кеннеді (Ірландія) 1/4 фіналу. Георгій Кушиташвілі (Грузія) 4:1



Данило Жасан – єдиний медаліст України на ЧС з боксу / фото АБУ

У півфіналі Жасан поступився британцю Тігану Стотту, але це все одно принесло йому бронзову нагороду. До слова, після перемоги над Кушиташвілі стався скандальний епізод.

Грузин обізвав Данила "хохлом". Георгій висловив обурення суддівством через зупинку бою після розсічення. Українські фанати очікувано різко відреагували на такі слова Кушиташвілі.

Не знав що мавпи вміють розмовляти.

Інтелектуал видно, якби не спорт, то віджимав би телефони на вулиці. Сподіваюсь, після кар'єри його десь ізолюють від людей.

Нащо себе так принижувати?

Смішно, коли такі клоуни як цей "грузин" після подібних спічів в кінці додають "Всім добра".

Не знаю, що там в нього сталось, але інтерв'ю він давати не вміє.

Реакція фанатів на слова Кушиташвілі про "хохла":

Серед інших досягнень чоловіків можна виділити прохід у чвертьфінал Павла Іллюши у категорії до 75 кілограмів. Що ж стосується жінок, то серед них найкраще виступила Ганна Охота.

Дівчина з Полтавщини дійшла до 1/4 фіналу в категорії до 48 кілограмів. Але за крок від медалі вона програла Назим Кизайбай з Казахстану з рахунком 0:5.

Всі результати України на ЧС-2025 з боксу:

БОКСЕР КАТЕГОРІЯ РЕЗУЛЬТАТ Сійовуш Мухаммадієв до 50 кг (чоловіки) 1/16 фіналу Олег Чулячеєв до 55 кг (чоловіки) 1/16 фіналу Айдер Абдураімов до 60 кг (чоловіки) 1/8 фіналу Ельвін Алієв до 65 кг (чоловіки) 1/8 фіналу Юрій Захарєєв до 70 кг (чоловіки) 1/32 фіналу Павло Іллюша до 76 кг (чоловіки) 1/4 фіналу Матвій Ражба до 80 кг (чоловіки) 1/16 фіналу Данило Жасан до 85 кг (чоловіки) 1/2 фіналу Богдан Толмачов до 90 кг (чоловіки) 1/16 фіналу Дмитро Ловчинський від 90 кг (чоловіки) 1/16 фіналу Ганна Охота до 48 кг (жінки) 1/4 фіналу Ярослава Маринчук до 51 кг (жінки) 1/16 фіналу Вікторія Шкеул до 54 кг (жінки) 1/16 фіналу Дарія-Ольга Гутаріна до 57 кг (жінки) 1/16 фіналу Тетяна Довгаль до 60 кг (жінки) 1/16 фіналу Наталія Мерінова до 65 кг (жінки) 1/16 фіналу Анастасія Черноколенко до 70 кг (жінки) 1/16 фіналу Ольга Пилипчук до 75 кг (жінки) 1/16 фіналу Ірина Луцак до 80 кг (жінки) 1/8 фіналу Марія Ловчинська від 80 кг (жінки) 1/8 фіналу

Котельник пояснив, чому провалилась Україна?

Такий виступ нашої команди має свої неприємні причини. В ексклюзивному коментарі 24 Каналу голова Асоціації боксу України Андрій Котельник висловив свою думку про виступ команди.

"Ми боксерська держава, це провал. Треба питати в керівництва федерації, чому так виступили. Хай вони пояснять. Вони ж за результат відповідають. причин є багато. Нема бойової практики, не був правильно розписаний план підготовки в нові вагові категорії. Турніри, на яких ми мали б приймати участь, ми не брали, тому що федерація не могла визначитися, чи вона буде в IBA, чи у World Boxing. Хоча, по суті, вона досі є в IBA. А постраждали, як завжди, спортсмени і тренери".

Це такі питання і відповіді треба чекати від керівництва. Від тих, хто себе називають керівниками. Чому такий провал? Тому що чемпіонат України проводимо в березні, а всі країни – в кінці року. Формувати команду треба було на початку року. Ми збиралися в четвертий місяць року. Турнірів немає, вагові категорії чемпіонату України були взагалі в інших вагових категоріях. Відбір у World Boxing був у нових вагових категоріях. Це в сукупності вплинуло на результат нашої збірної,

– зазначив Котельник.



Андрій Котельник незадоволений виступами України на чемпіонаті світу / фото з фейсбука ексбоксера

Андрій Котельник бачить проблему саме в організації роботи Федерації боксу України. На його думку, люди, які працюють в цій організації, є далекими від боксу, тому спортсмени стали заручниками цього.

"За результат має відповідати керівництво і державні тренери. Тому що під час війни кошти на це витрачені були, а медалей, як ми бачимо, всього одна. Немає результату. Ну то треба знаки спитати, чому так у тих, хто хоче сильно розвивати бокс, але не вміє. Декларують, що вони роблять, але що? Головне – результат, кінцева ціль. Ми можемо фільми знімати, в соцмережах писати, класні ролики показувати. Але потім, коли проходить чемпіонат світу, Європи чи Олімпіада, всі хочуть медалі".

В нас достатньо непогані хлопці, які також можуть реалізуватися. Просто план підготовки не спрацював. То їхали, то не їхали, то готувалися, то ні... Люди, які керують цим процесом, взагалі далекі від боксу. Це суб'єктивна точка зору. В нас ФБУ викидують тих, хто їм не підкорюється, вони їм не потрібні. Опозиція чи точка зору інших – її мають почути, а там вже їм вирішувати, прийняти це чи ні. Ще три роки до Олімпіади є. Вірю в те, що бокс переживе тяжкі перипетії. Люди, які дійсно хочуть розвивати бокс, об'єднаються між собою. Чим більше фахових людей, тим краще. Я думаю, що у наших спортсменів і тренерів потенціал непоганий,

– підсумував колишній боксер. Нагадаємо, що Андрій Котельник є одним з найкращих боксерів в історії України. Уродженець Львова ставав срібним призером Олімпійських ігор у 2000 році. Крім того, Андрій вигравав Кубок Європи та першість континенту серед юніорів. Вже на професійному Котельник виграв 32 з 37-ми поєдинків, а також був чемпіоном за версією WBA у першій напівсередній вазі.

Медальний залік ЧС-2025

Переможцем медального заліку стала збірна Казахстану. Команда набрала 10 нагород, з яких сім – золоті. Більше медалей здобули представники Узбекистану (11). Втім кількість перемог у них менша.

Топ-десятка медального заліку:

МІСЦЕ КРАЇНА ЗОЛОТО СРІБЛО БРОНЗА РАЗОМ 1 Казахстан 7 1 2 10 2 Узбекистан 6 2 3 11 3 Індія 2 1 1 4 4 Бразилія 1 3 0 4 5 Польща 1 2 0 3 6 Австралія 1 1 1 3 7 Ірландія 1 0 2 3 8 Тайвань 1 0 1 2 9 Англія 0 2 3 5 10 Туреччина 0 2 1 3

Як Україна виступала раніше?

На жаль, це один з найгірших виступів збірної України на чемпіонаті світу з боксу. Ще під егідою IBA змагання проводились з 1974 року і за цей час наша країна брала участь у турнірі 16 разів.

Лише у 2019 році нашим боксерам не вдалось здобути жодної медалі. Але тоді турнір проходив у російському Єкатеринбургу. Натомість ЧС-2023 Україна взагалі пропустила.

Історія виступів України на чемпіонатах світу з боксу:

РІК ЗОЛОТО СРІБЛО БРОНЗА РАЗОМ 1993 0 0 2 2 1995 0 1 0 1 1997 0 1 0 1 1999 0 0 1 1 2001 0 4 3 7 2003 0 1 0 1 2005 0 1 0 1 2007 0 2 1 3 2009 1 1 1 3 2011 4 1 0 5 2013 0 0 1 1 2015 0 0 2 2 2017 1 0 0 1 2019 0 0 0 0 2021 1 0 0 1 2023 - - - - 2025 0 0 1 1

Рекордним показником є 2011 рік, коли "синьо-жовті" взяли чотири золоті нагороди та виграли медальний залік. Тоді за Україну запалювали Олександр Усик, Василь Ломаченко та Денис Берінчик.