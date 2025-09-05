Збірна України з боксу в останній момент потрапила на чемпіонат світу організації World Boxing. 24 Канал підготував матеріал про головний турнір в аматорському боксі.

Як Кличко допоміг Україні не пропустити турнір?

Боксерська організація World Boxing була створена на заміну дискредитованій ІВА, яку очолює путініст Умар Кремльов. Україна подала заявку на вступ до нової організації, але процес прийняття затягнувся.

Наші боксери ризикували пропустити світовий форум. У справу втрутився Володимир Кличко – радник президента World Boxing Бориса ван дер Ворста. Завдяки комунікації легенди боксу збірну України допустили до турніру, а Федерацію офіційно прийняли до World Boxing.

"Я щасливий вітати Україну у World Boxing. Український бокс завжди був важливою частиною світової історії цього виду спорту. Тепер, у складі World Boxing, ми будемо разом будувати майбутнє, засноване на повазі, чесності та олімпійських цінностях.

Ваша збірна — приклад сили та таланту. Бажаю вам гучних перемог і яскравих боїв на чемпіонаті світу в Ліверпулі", – зауважив у зверненні президент World Boxing Борис ван дер Ворст.

Хто представляє збірну України на ЧС-2025 з боксу?

До заявки збірної України на турнір потрапили 20 спортсменів та спортсменок (10 боксерів та 10 боксерок). До списку не потрапив олімпійський чемпіон Олександр Хижняк. Наразі 30-річний боксер продовжує відновлюватися після операції.

Заявка збірної України з боксу

Чоловіки: Сійовуш Мухаммадієв (50 кілограмів), Олег Чулачеєв (55 кілограмів), Айдер Абдураімов (60 кілограмів), Ельвін Алієв (65 кілограмів), Юрій Захарєєв (70 кілограмів), Павло Іллюша (75 кілограмів), Матвій Ражба (80 кілограмів), Данило Жасан (85 кілограмів), Богдан Толмачов (90 кілограмів), Дмитро Ловчинський (90+ кілограмів).

Розклад та результати боїв за участю українських боксерів

Турнір у Ліверпулі триватиме з 4 до 14 вересня. За 20 комплектів нагород змагатимуться 540 боксерів та боксерок із 68 країн світу.

У перший день турніру виступили п'ять представників України. На жаль, у першому ж поєдинку зазнав поразки Юрій Захарєєв. Українець за спірного суддівства поступився іспанцю Бернарду Мартінесу.

З п'яти українців у наступний раунд пройшли двоє: Айдер Абдураїмов та Матвій Ражба. 22-річний харків'янин Ражба швидко нокаутував німця Бена Егеса. Поєдинок достроково завершився у другому раунді.

Відео нокауту у виконанні Матвія Ражби

Абдураїмов у конкурентному поєдинку виявився сильнішим за представника Уельсу Овейна Харіса Аллена.

Чоловіки

4 вересня. 1/32 фіналу, до 60 кг. Айдер Абдураїмов (Україна) – Овейн Харіс Аллен (Уельс) – 3:2

(Україна) – Овейн Харіс Аллен (Уельс) – 3:2 4 вересня. 1/32 фіналу, до 70 кг. Юрій Захарєєв (Україна) – Франко Мартінес Бернард (Іспанія) – 0:5

(Іспанія) – 0:5 4 вересня. 1/32 фіналу, до 80 кг. Матвій Ражба (Україна) – Бен Носа Егіс (Німеччина) – KO 2

(Україна) – Бен Носа Егіс (Німеччина) – KO 2 4 вересня. 1/16 фіналу, до 90 кг. Богдан Толмачов (Україна) – Сохуб Буфія (Франція) – 0:5

(Франція) – 0:5 5 вересня. 1/16 фіналу, до 50 кг. Сійовуш Мухаммадієв (Україна) – Іштван Жака (Угорщина)

5 вересня. 1/16 фіналу, до 75 кг. Павло Іллюша (Україна) – Мохамед Нурані (Іран)

5 вересня. 1/16 фіналу, до 85 кг. Данило Жасан (Україна) – Ріяд Амар Абдулджабар (Німеччина)

5 вересня. 1/16 фіналу, понад 90 кг. Дмитро Ловчинський (Україна) – Мохамед Омар Шиха (Норвегія)

7 вересня. 1/16 фіналу, до 55 кг. Олег Чулячеєв (Україна) – Башким Бажоку (Косово)

7 вересня. 1/16 фіналу, до 65 кг. Ельвін Алієв (Україна) – Ахмет Пекель (Туреччина)

Жінки

4 вересня. 1/16 фіналу, до 54 кг. Вікторія Шкеул (Україна) – Саші Саші (Індія) – TKO 2

(Індія) – TKO 2 5 вересня. 1/16 фіналу, до 57 кг. Дарія-Ольга Гутаріна (Україна) – Жасмін Жасмін (Індія)

5 вересня. 1/16 фіналу, до 65 кг. Наталія Мерінова (Україна) – Марина Сото Торрес (Іспанія)

6 вересня. 1/16 фіналу, до 51 кг. Ярослава Марінчук (Україна) – Мунгунсаран Бальсан (Монголія)

6 вересня.1/16 фіналу, до 60 кг. Тетяна Довгаль (Україна) – Сітора Турдібекова (Узбекистан)

6 вересня. 1/16 фіналу, до 75 кг. Ольга Пилипчук (Україна) – Мері-Кейт Сміт (Велика Британія)

6 вересня. 1/8 фіналу, понад 80 кг. Марія Ловчинська (Україна) – Олтіною Сотінбоєва (Узбекистан)

7 вересня.1/16 фіналу, до 70 кг. Анастасія Черноколенко (Україна) – Менге Жанг (Китай)

7 вересня. 1/8 фіналу, до 80 кг. Ірина Луцак (Україна) – Емілі Аскейт (Велика Британія)

9 вересня. 1/8 фіналу, до 48 кг. Ганна Охота (Україна) – Даніша Матіалаган (Сінгапур)

Зазначимо, що поєдинки денної сесії розпочинаються о 13:00 за київським часом, а вечірньої – о 20:00. ЗА прямим трансляціями можна слідкувати на сайті Eurovision Sport.

