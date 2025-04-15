З кожним роком список українських спортсменів, які погоджуються на зміну спортивного громадянства стає все більше. Ніхто до кінця так і не зміг розібратись, у чому ж ховається причина такої негативної тенденції в українському спорті. Хтось звинувачує Міністерство молоді та спорту України, хтось критикує безпосередньо ту чи іншу федерацію, а хтось банально програє конкуренцію.

До теми Головний тренер збірної України прокоментував скандальне інтерв'ю Ковтуна

24 Канал розповідає про найтоповіших українських спортсменів, які завойовували, завойовують та буду завойовувати нагороди під прапорами інших країн.

Ілля Ковтун (спортивна гімнастика)

Найсвіжішим таким прикладом є срібний олімпійський призер Парижа-2024 зі спортивної гімнастики Ілля Ковтун. Ще на початку грудня минулого року вперше з'явилась інформація про рішення 21-річного спортсмена та його тренерки Ірини Горбачевої змінити спортивне громадянство. Обоє можуть продовжити співпрацю вже у складі збірної Хорватії.



Ілля Ковтун із тренеркою Іриною Горбачевою / Фото Getty Images

Наставниця титулованого гімнаста підтвердила цю інформацію та запевнила, що усі дізнають про остаточне рішення наприкінці 2024-го року. Натомість Ілля Ковтун тримав мовчання, яке перервав лише 14 квітня 2025-го року. Гімнаст пояснив, що на його рішення вплинула не лише війна в Україні.

Не лише війна в Україні вплинула на моє рішення. Було багато ситуацій, через які я вирішив змінити громадянство. Я фактично жив у них, спав, тренувався та харчувався в "Соколу". Коли я виграв олімпійську медаль, я відчув, що люди тут раділи більше, ніж в Україні. У мене є дівчина з Осієка. Мені подобається Осієк, бо я сам приїхав з міста подібного розміру. У цьому місті маю все: спортзал, усе якось під рукою,

– сказав Ковтун в інтерв'ю Glas Slavonije.

Ілля додав, що майже уся його родина живе за кордоном, а процес зміни спортивного громадянства вже запущено. Наразі Ковтун паралельно буде відновлюватись після проблем із плечем та покращувати свої вправи для майбутніх виступів, до яких може повернутись у 2026-му році.

Головні досягнення Іллі Ковтуна:

Завоював свою першу олімпійську нагороду у вправі на паралельних брусах ("срібло" Парижа-2024).

Призер чемпіонату світу (Кітакюсю-2021, Антверпен-2023).

Чотириразовий чемпіон Європи, призер Євро.

Чемпіон Європи серед юнаків (6 золотих та 1 срібна)

Марія Стадник (вільна боротьба)

Однією із найтитулованіших спортсменок, яка змінила українське спортивне громадянство на інше, є чотириразова олімпійська призерка із вільної боротьби Марія Стадник. Усі чотири нагороди Ігор Марія здобула під прапором Азербайджану. Почала виступати за іншу країну із 2007-го року.



Марія Стадник / Фото Getty Images

Причиною зміни спортивного громадянства стало те, що тренери збірної України призначили першим номером в олімпійському циклі конкурентку Марії у її вазі – Ірину Мерлені. Марії навіть не дали шансу увійти в олімпійську команду, тому борчиня прийняла пропозицію Азербайджану.

Свою дебютну олімпійську медаль Стадник завоювала у Пекіні 2008-го року. Відтоді на ще трьох поспіль Олімпійських іграх здобувала нагороди: "срібло" Лондона-2012, "срібло" Ріо-де-Жанейро-2016 та "бронза" Токіо-2020.

Цікаво! Марія Стадник та Ірина Мерлені підійнялись на одну сходинку п'єдесталу на Іграх у Пекіні-2008 (вага до 48 кілограмів).

Також Марія Стадник є багаторазовою чемпіонкою та призеркою чемпіонатів світу та Європи, двічі перемагала на Європейських іграх (2015, 2019).

Відзначимо, що Марія разом із дітьми до повномасштабної війни проживала в Україні. Стадник тренувалась в Україні, а незадовго до змагань приїжджала в Азербайджан та виступала за цю країну.

Відзначимо, що Олімпіада у Парижі-2024 стала останньою для Марії. Стадник прийняла рішення попрощатись із професійним спортом.

Гліб Бакши (бокс)

Якщо Ковтун та Стадник прийняли рішення виступати за інші країни, Марія взагалі ще й жила в Україні, то боксер із Сімферополя Гліб Бакши відзначився тотальним зрадництвом. Після окупації Криму Бакши добровільно відрікся від українського паспорта, прийняв російське та розпочав виступати під ворожим триколором.



Гліб Бакши / Фото Getty Images

До ганебного рішення Гліб був переможцем та призером першості України. Протягом 2010-2014 років виступав за різні збірні України з боксу.

Після зміни громадянства Бакши вдало виступав на внутрішніх та міжнародних змаганнях. У 2019-му році став чемпіоном світу, перемігши суперника з Філіппін Еуміра Марсіаля.

Після чого ексукраїнець поїхав у складі ворожої збірної на Олімпіаду у Токіо-2020. Там Бакши завоював "бронзу" у вазі до 75 кілограмів.

Семен Новіков (греко-римська боротьба)

Семен Новіков – ще одна велика втрата для української боротьби. До листопада 2021-го не було жодних передумов та чуток навколо можливих виступів Новікова за іншу країну. Борець греко-римського стилю під синьо-жовтим прапором ставав призером Кубка світу з боротьби, чемпіоном Європи у Римі-2020 (до 87 кілограмів).



Семен Новіков / Фото Getty Images

У листопаді 2021-го з'явились перші чутки про зміну спортивного громадянства Новіковим. Начебто спортсмен продовжить виступати за Болгарію. Сам борець тоді запевняв, що до кінця ще не визначився зі своїм майбутнім. Однак вже у грудні того ж року у болгарських ЗМІ з'явилась інформація про зміну громадянства Новікова.

Семен Новіков відбув 1,5-річний карантин замість 3-х років. Адже Міжнародна федерація скоротила карантин спортсмена.

Довідка. У правилах Міжнародної федерації боротьби (UWW) є пункт 3-річного карантину, якщо спортсмен змінює спортивне громадянство без згоди своєї попередньої федерації. Якби українська сторона дала "добро" на це рішення Новікова, то Семену не довелось би відбувати карантин.

Вже у січні 2023-го Новіков став чемпіоном Болгарії. Після чого завоював бронзові медалі чемпіонату світу та Європи, здобувши олімпійську ліцензію у Париж-2024. Французький килим став переможним для новоспеченого болгарина, який приніс країні "золото" Олімпійських ігор у вазі до 87 кілограмів. У фінальній сутичці Новіков всуху переміг іранця Аліреза Мохмадіпіані 7:0.

Ірина Кіндзерська (Дзюдо)

У дзюдо збірної України теж декілька років тому зазнала кадрової втрати. Мова йде про Ірину Кіндзерську. Дзюдоїстка була призеркою Кубка світу, чемпіонату Європи та світу, Гран-прі та у 2012-му році була названа найкращою дзюдоїсткою України.



Ірина Кіндзерська / Фото Getty Images

У 2017-му році Кіндзерська вийшла заміж за азербайджанця, змінила громадянство та продовжила свої виступи вже під стягом Азербайджану. Цікаво, що тренер збірної України Віталій Дуброва тоді розповів, чому Ірина прийняла рішення відмовитись від виступів за синьо-жовту команду. За його словами, в Ірина була велика конкуренція у її вазі, а у складі Азербайджану вона могла легше пробитись на Олімпійські ігри. Також тут фігурувала фінансова складова, яка була кращою в Азербайджані.

Після зміни громадянства Кіндзерська стала бронзовою призеркою чемпіонату світу-2017. У 2020-му році Кіндзерська завоювала "бронзу" Олімпійських ігор у Токіо (понад 78 кілограмів). Ось так Україна втратила ще одну олімпійську надію.

І ці п'ятеро спортсменів, це далеко не межа українських атлетів, які свого часу вирішили продовжити виступи за інші країни. Усі вони могли б продовжувати здобувати медалі для рідної країни, якби в той чи інший момент не настиг фактор, який став ключовим у зміні їх спортивного громадянства.