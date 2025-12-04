Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт вперше відреагував на рішення Софії Лискун змінити українське громадянство на російське. Очільник не приховує свого негативного здивування до такого рішення, передає 24 Канал із посиланням на Чемпіон.

Як на рішення Лискун відреагував Гутцайт?

Гутцайт додав, що пам'ятає, скільки держава та федерація допомагала спортсменці-зрадниці. За його словами, стрибунка у воду ніколи не мала проблем із фінансуванням, отримувала стипендію, для неї організовували збори та виїзди змагання.

Ця дівчинка переїхала з Луганська до Києва у 2014 році, виступала за збірну України, мала проукраїнську позицію. Це просто зрада. У мене це не укладається в голові. Навіщо це робити, особливо зараз, коли ми вистояли і продовжуємо виборювати свою незалежність,

– заявив Гутцайт.

Очільник НОК України запевнив, що потрібно обов'язково вияснити, хто або що вплинуло на її рішення перейти виступати за ворожу країну. Гутцайт додав, що Лискун ймовірно могла залишитись у рідному Луганську ще у 2014-му, але переїхала у Київ, де мешкала та тренувалась.

Відзначимо, що в інтерв'ю російській пресі спортсменка розповідала, що в Україні зіштовхнулась із дискримінацією та навіть зверталась до психотерапевта. Цікаво, що вона підтримувала зв'язок зі своєю першою тренеркою, яка виїхала до Москви.

Коли Лискун зможе виступати за збірну Росії?

Також Гутцайт розповів, коли Лискун зможе виступати за свою нову збірну. За його словами, потрібно дивитись статус міжнародної федерації, який регламентує зміну громадянства спортсменів. Президент НОК навів приклад гімнаста Іллі Ковтуна, який згідно з правилами Міжнародної федерації гімнастики, зможе виступати за Хорватію лише через два роки.

Нагадаємо, що нещодавно Ковтун підтвердив отримання хорватського громадянства.

Що відомо про Софію Лискун?