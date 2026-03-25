Младшего брата в инстаграм поздравил Виталий Кличко, опубликовав трогательное сообщение. В видео ожили архивные фотографии, в частности кадры, на которых братья еще совсем маленькие.

Как поздравил Виталий Кличко своего брата?

Виталий Кличко отметил, что они прошли вместе почти пять десятилетий жизни – 50 лет Владимиру и почти 55 – самому Виталию.

По его словам, в жизни нет "прошлого времени", есть только накопленный опыт, достижения, победы и поражения, и важно то, как эти уроки используются сегодня и в будущем.

Ты – боец, брат! Всегда и во всем. Человек с принципами и человек, который всегда готов за них сражаться,

– написал Виталий Кличко.

Он также поблагодарил брата за поддержку и отметил, что без него "нет меня".



Кличко-старший выразил благодарность родителям за воспитание, которое обусловило их родство и силу, и пожелал Владимиру новых свершений впереди.

Тебе уже и всего 50. И столько еще всего впереди!,

– подытожил Кличко.

Виталий Кличко поделился семейными фото семьи / Фото из инстаграма Кличко-старшего

