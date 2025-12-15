До Роналду немало известных спортсменов появлялись в кинолентах. Кто из атлетов снимался в фильмах – рассказывает 24 канал.

В каких фильмах снимался Майк Тайсон?

Американский боксер в 2009 году появился в первой части культовой киноленты "Мальчишник в Вегасе", сыграв самого себя. Бывший чемпион мира "вырубил" одного из главных героев Алена в гостиничном номере.

Кроме того, "Железный Майк" появился в не менее культовом фильме о боксе – "Рокки Бальбоа". Тайсон снова сыграл себя, хотя сначала получил роль Мейсона Диксона – главного антагониста фильма.

Тайсон в "Рокки" / Фото из открытых источников

Отметим то, что в прошлом году Тайсон вернулся на ринг. Американский боксер дрался против блогера Джейка Пола и потерпел поражение.

Недавно в комментарии The Source of Boxing бывший чемпион мира рассказал, что будет драться против Флойда Мейвезера в марте 2026 года. Поединок легенд бокса состоится в Африке.

Где снимался Дэвид Бекхэм?

Бывший английский футболист не часто появляется в кинолентах, но все-таки сыграл роль рыцаря Триггера в фильме "Король Артур: Легенда меча". Кроме того, Дэвида Бекхэма можно увидеть в "Гол!" и "Гол 2".

Также экс-футболист появлялся в фильме "Агенты А.Н.К.Л.". Англичанин сыграл агента с маскировкой.

Отметим, что Бекхэм завершил футбольную карьеру в 2013 году. За свою карьеру он успел поиграть в Манчестер Юнайтед, Реале, Милана, Лос-Анджелесе и ПСЖ, а теперь владеет Интер Майами.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину экс-футболист выразил поддержку нашей стране. Также Бекхэм предоставил собственную страницу в инстаграм украинскому врачу, чтобы показать работу перинатального центра в Харькове.

Какие роли сыграл Винни Джонс?

Бывший валлийский футболист выступал за Челси и Лидс Юнайтед, а также в ряде других английских клубов. Однако он более известен как актер, чем активно занялся после завершения карьеры в 1999 году.

Винни Джонс снялся в почти 100 фильмах. Наиболее известные киноленты, где участвовал экс-футболист это – "Карты, деньги и два ствола", "Большой куш", "Люди Икс: Последняя битва" и "Козырные козыри 2: Бал смерти", а также "Евротур".

В каких кинолентах снимался Александр Усик?

Первый опыт украинского боксера в кино состоялся в 2017 году в фильме "Правило боя" – спортивная драма, которая рассказывает об истории молодого боксера, пытающегося пробиться в профессиональный спорт.

У Усика была эпизодическая, но символическая роль. Чемпион мира сыграл самого себя, добавив аутентичности фильму.

Второй раз Усик появился в докуметальном фильме "Папаченко" в 2019 году. Кинолента рассказывала о пути украинского боксера к вершине через призму его семьи и детства.

В 2025 году украинец дебютировал в Голливуде. Усик сыграл роль известного украинского бойца ММА Игоря Вовчанина в киноленте "Несокрушимый" вместе с Дуэйном Джонсоном. Премьера фильма с участием Александра состоялась 3 октября 2025 года.

Напомним, что Усик продолжает карьеру в боксе и уже назвал следующего соперника в профи-ринге. Украинец хочет подраться с Деонтеем Уайлдером.

Что известно о Владимире Кличко в кино?

В начале 2000-х годов Владимир Кличко был одной из самых обсуждаемых личностей не только в спортивном мире. Поэтому украинского боксера, который тогда был на пике, пригласили в киноленту.

Мировой звезде бокса отвели камео (эпизодическая роль) в культовой киноленте "11 друзей Оушена", где "Доктор Стальной Молот" сыграл самого себя.

Отметим, что недавно Леннокс Льюис в своем инстаграме поделился архивными кадрами со съемок фильма. Легенда бокса также принял участия в киноленте вместе с Кличко-младшим.

Напомним, что Кличко завершил карьеру в 2017 году. Недавно ходили слухи, что бывший украинский боксер хотел возглавить World Boxing, но в конце концов президентом организации был избран Геннадий Головкин, который оказался единственным кандидатом.