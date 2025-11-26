В августе этого года Криштиану Роналду сделал предложение своей невесте Джорджине Родригес, предложив ей руку и сердце. Звездная пара уже готовится к свадьбе, которая состоится на родном острове суперзвезды футбола – Мадейре, сообщает 24 Канал со ссылкой на Jornal da Madeira.
Где и когда сыграет свадьбу Роналду?
По информации португальских СМИ, торжественная церемония пройдет в кафедральном соборе Фуншала – родном городе Роналду. Празднование продолжится в одном из местных элитных отелей.
Свадьба Роналду и Джорджины Родригес состоится после окончания чемпионата мира 2026 года, который продлится с 11 июня по 19 июля. Отметим, этот Мундиаль станет последним в карьере 40-летнего португальца.
Сколько Роналду не решался на свадьбу?
- Напомним, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес начали встречаться в 2016 году. Согласно официальной версии, форвард познакомился с аргентинской моделью в магазине Gucci в Мадриде, где она работала.
- Звездная пара впервые появилась на публике в октябре 2017 года во время церемонии награждения FIFA Football Awards, где Роналду получил награду лучшего футболиста.
- У пары есть двое общих детей: 6-летняя Алана Мартина и годовалая Белла Эсмеральда. Кроме того, у Роналду есть старший сын Криштиану-младший, который уже выступает за юношескую сборную Португалии. А также близнецы Ева и Матео, которые родились в июне 2017 года от суррогатной матери.
- После почти десяти лет совместной жизни Роналду сделал предложение Джорджине, о чем она сообщила в своем инстаграме. Футболист подарил невесте роскошное кольцо.