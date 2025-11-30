Звездный нападающий должен был проверить реакцию робота, которого разработал бывший инженер NASA и Apple Марк Робер, сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал ученого. Задачей футболиста было забить гол.
Как Роналду соревновался с роботом?
Португалец испытал в работе робота-вратаря с искусственным интеллектом. Тот способен перемещаться по линии ворот за 0,2 секунды.
Инженер предложил Роналду проверить свою разработку. Сначала Роналду начал с дальних ударов, однако быстро сдался, ведь шансов не было никаких.
После этого футболист решил бить с 11-метровой отметки. Он наносил удары различными стилями, однако изобретение популярного ученого успевало среагировать на каждый из них.
В общем 40-летний футболист выполнил 11 неудачных попыток. Только с 12-й он смог все же переиграть робота-вратаря.
Для этого Криштиану пришлось попасть в самый угол ворот, вплотную со стойкой. Этот эксперимент изрядно поразил звездного игрока.
Это просто потрясающе! Невероятно,
– сказал Роналду после дуэли.
Смотрите видео с выпуском Робера с Роналду (начало встречи с Роналду с 20:35)
К слову. Недавно Роналду забил невероятный гол ударом через себя. Произошло это в матче с Аль-Халиджем, который его Аль-Наср выиграл со счетом 4:1.
Отметим, что сейчас в чемпионате Саудовской Аравии наступила пауза. Следующая игра команды Роналду состоится 21 декабря, пока Аль-Наср идеально выступает в турнире, одержав все победы в стартовых девяти турах.
Что известно о карьере Роналду в Саудовской Аравии?
Роналду стал игроком Аль-Насра в начале 2023 года, перейдя в статусе свободного агента после расторжения контракта с Манчестер Юнайтед.
По данным Transfermarkt, он провел 117 матчей в составе арабского клуба, в которых забил 104 гола и отдал 21 ассист.
Его действующее соглашение с клубом рассчитано до завершения сезона-2026/2027. Годовая зарплата Криштиану составляет более 200 миллионов евро.
Пока Роналду не выигрывал титулов с Аль-Насром.