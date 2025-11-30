Зірковий нападник мав перевірити реакцію робота, якого розробив колишній інженер NASA й Apple Марк Робер, повідомляє 24 Канал із посиланням на ютуб-канал науковця. Завданням футболіста було забити гол.

Як Роналду змагався з роботом?

Португалець випробував у роботі робота-воротаря зі штучним інтелектом. Той здатний переміщатися лінією воріт за 0,2 секунди.

Інженер запропонував Роналду перевірити свою розробку. Спочатку Роналду почав із дальніх ударів, проте швидко здався, адже шансів не було жодних.

Після цього футболіст вирішив бити з 11-метрової позначки. Він завдавав ударів різними стилями, проте винахід популярного науковця встигав зреагувати на кожен з них.

Загалом 40-річний футболіст виконав 11 невдалих спроб. Лише з 12-го він зміг усе ж таки переграти робота-воротаря.

Для цього Кріштіану довелося влучити в самий кут воріт, впритул зі стійкою. Цей експеримент неабияк вразив зіркового гравця.

Це просто приголомшливо! Неймовірно,

– сказав Роналду після дуелі.

Дивіться відео з випуском Робера з Роналду (початок зустрічі з Роналду з 20:35)

До слова. Нещодавно Роналду забив шалений гол ударом через себе. Сталося це в матчі з Аль-Халіджем, який його Аль-Наср виграв з рахунком 4:1.

Зазначимо, що наразі в чемпіонаті Саудівської Аравії настала пауза. Наступна гра команди Роналду відбудеться 21 грудня, поки Аль-Наср ідеально виступає в турнірі, здобувши всі перемоги у стартових дев'яти турах.

Що відомо про кар'єру Роналду в Саудівській Аравії?