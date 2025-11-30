Господарі здобули розгромну перемогу з рахунком 5:1. Цей поєдинок став особливим для капітана "чапель" Ліонеля Мессі, який побив історичний рекорд, повідомляє 24 Канал із посиланням на TNT Sports.
Яке досягнення підкорилося Мессі?
Аргентинець вийшов в основному складі своєї команди та провів на полі всю гру. На 67-й хвилині він віддав результативну передачу на Матео Сільветті й вона стала епохальною.
Мессі довів свою загальну кількість гольових пасів у кар'єрі до 405. Це дозволило йому побити абсолютний рекорд світового футболу, яким володів Ференц Пушкаш.
Легендарний угорський форвард мав у своєму активі 404 асисти. Він завершив ігрову кар'єру в далекому 1966 році й увесь цей час утримував пальму першості.
Як Мессі встановив історичний рекорд: дивіться відео
Що ця перемога означає для Інтер Маямі?
Завдяки розгромній перемозі над Нью-Йорк Сіті "чаплі" вийшли у фінал Кубка МЛС. Вони вперше в історії стали переможцями Східної конференції.
У вирішальному поєдинку підопічні Хав'єра Маскерано зіграють проти канадського Ванкувера Вайткепс, який виграв Західну конференцію. Гра відбудеться 6 грудня та розпочнеться о 21:30 за київським часом.
Дивіться відеоогляд матчу Інтер Маямі – Нью-Йорк Сіті
Що відомо про кар'єру Мессі у США?
Ліонель підписав контракт з Інтер Маямі у липні 2023 року.
Він провів за "чапель" 87 матчів, у яких забив 77 голів і віддав 42 результативні передачі, ставши найкращим бомбардиром та асистентом клубу (дані Transfermarkt).
Допоміг команді здобути свої перші трофеї в історії – Кубок ліг і чемпіонство в регулярному чемпіонаті, до яких тепер додав "золото" Східної конференції.
Його чинна угода з "чаплями" розрахована до кінця 2028 року.