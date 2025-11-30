Господарі здобули розгромну перемогу з рахунком 5:1. Цей поєдинок став особливим для капітана "чапель" Ліонеля Мессі, який побив історичний рекорд, повідомляє 24 Канал із посиланням на TNT Sports.

Яке досягнення підкорилося Мессі?

Аргентинець вийшов в основному складі своєї команди та провів на полі всю гру. На 67-й хвилині він віддав результативну передачу на Матео Сільветті й вона стала епохальною.

Мессі довів свою загальну кількість гольових пасів у кар'єрі до 405. Це дозволило йому побити абсолютний рекорд світового футболу, яким володів Ференц Пушкаш.

Легендарний угорський форвард мав у своєму активі 404 асисти. Він завершив ігрову кар'єру в далекому 1966 році й увесь цей час утримував пальму першості.

Як Мессі встановив історичний рекорд: дивіться відео

Що ця перемога означає для Інтер Маямі?

Завдяки розгромній перемозі над Нью-Йорк Сіті "чаплі" вийшли у фінал Кубка МЛС. Вони вперше в історії стали переможцями Східної конференції.

У вирішальному поєдинку підопічні Хав'єра Маскерано зіграють проти канадського Ванкувера Вайткепс, який виграв Західну конференцію. Гра відбудеться 6 грудня та розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Дивіться відеоогляд матчу Інтер Маямі – Нью-Йорк Сіті

До слова. Напередодні Кіліан Мбаппе встановив унікальне досягнення в Лізі чемпіонів, яке не підкорювалося навіть Мессі. Він став автором найбільшої кількості хет-триків у виїзних матчах цього престижного турніру.

Що відомо про кар'єру Мессі у США?