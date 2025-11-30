Виконувачем обов’язків головного тренера було призначено Ігоря Костюка. Напередодні він провів перше тренування з командою та представив свій штаб, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Динамо.

Читайте також Офіс простих рішень: Беленюк знайшов нові посади для Єрмака і Шовковського

Хто увійшов у тренерський штаб Костюка?

В ньому опинився колишній асистент Костюка в Динамо U-19 Олег Венглинський. Таку ж посаду він тепер матиме й з основою.

Новим тренером воротарів став Тарас Луценко. Раніше він працював із молодіжними командами "біло-синіх" й у клубній ДЮФШ Динамо імені Валерія Лобановського.

Віталій Кулиба буде відповідати за фізичну підготовку, а Мацей Кендзьорек залишився фахівцем зі стандартних положень і тренером-аналітиком.

Новий тренерський штаб Динамо / Зображення з сайту київського клубу

Хто залишив команду з Шовковським?

Разом з колишнім наставником клуб залишили майже в повному складі його помічники. З командою більше не працюватиме легендарний тренер воротарів Михайло Михайлов, який був у структурі Динамо з 1990-х і залишав "біло-синіх" лише на короткі періоди.

Також з команди пішов аналітик Олександр Козлов та Еміліан Карас, який був асистентом головного тренера. Разом з ними залишили свої посади й легенди клубу Олег Гусєв і Сергій Федоров, які мали успішні ігрові кар'єри в Динамо, після закінчення яких тривалий час працювали тренерами.

Що відомо про Ігоря Костюка?

Виконувач обов'язків головного тренера Динамо раніше виступав за клуб у ролі гравця. Проте не зміг на тривалий час закріпитися в першій команді. зокрема, через травми.

Виступав також за Ворсклу, київські ЦСКА й Арсенал, Закарпаття, Борисфен та Тюмень. Грав на позиції правого півзахисника.

Після завершення кар'єри почав займатися бізнесом. У 2012 році знову повернувся в Динамо та став наставником команди U-19.

З того часу він постійно працював із молодіжними та юнацькими колективами. Під його керівництвом "біло-сині" чотири рази вигравали чемпіонат України серед гравців до 19 років і доходили до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Це буде перший досвід роботи з дорослою командою для 50-річного спеціаліста.

Як виступало Динамо в сезоні-2025/2026 під керівництвом Шовковського?