Виконувачем обов’язків головного тренера було призначено Ігоря Костюка. Напередодні він провів перше тренування з командою та представив свій штаб, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Динамо.
Хто увійшов у тренерський штаб Костюка?
В ньому опинився колишній асистент Костюка в Динамо U-19 Олег Венглинський. Таку ж посаду він тепер матиме й з основою.
Новим тренером воротарів став Тарас Луценко. Раніше він працював із молодіжними командами "біло-синіх" й у клубній ДЮФШ Динамо імені Валерія Лобановського.
Віталій Кулиба буде відповідати за фізичну підготовку, а Мацей Кендзьорек залишився фахівцем зі стандартних положень і тренером-аналітиком.
Новий тренерський штаб Динамо / Зображення з сайту київського клубу
Хто залишив команду з Шовковським?
Разом з колишнім наставником клуб залишили майже в повному складі його помічники. З командою більше не працюватиме легендарний тренер воротарів Михайло Михайлов, який був у структурі Динамо з 1990-х і залишав "біло-синіх" лише на короткі періоди.
Також з команди пішов аналітик Олександр Козлов та Еміліан Карас, який був асистентом головного тренера. Разом з ними залишили свої посади й легенди клубу Олег Гусєв і Сергій Федоров, які мали успішні ігрові кар'єри в Динамо, після закінчення яких тривалий час працювали тренерами.
Що відомо про Ігоря Костюка?
Виконувач обов'язків головного тренера Динамо раніше виступав за клуб у ролі гравця. Проте не зміг на тривалий час закріпитися в першій команді. зокрема, через травми.
Виступав також за Ворсклу, київські ЦСКА й Арсенал, Закарпаття, Борисфен та Тюмень. Грав на позиції правого півзахисника.
Після завершення кар'єри почав займатися бізнесом. У 2012 році знову повернувся в Динамо та став наставником команди U-19.
З того часу він постійно працював із молодіжними та юнацькими колективами. Під його керівництвом "біло-сині" чотири рази вигравали чемпіонат України серед гравців до 19 років і доходили до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Це буде перший досвід роботи з дорослою командою для 50-річного спеціаліста.
Як виступало Динамо в сезоні-2025/2026 під керівництвом Шовковського?
Кияни у статусі чемпіона України успішно розпочали кампанію в УПЛ, здобувши чотири стартові перемоги. Проте після цього "біло-сині" лише в одній грі з дев'яти змогли тріумфувати й наразі відстають від Шахтаря, який очолює турнірну таблицю УПЛ, уже на десять очок.
Погано справи йшли у столичного клубу й у єврокубках. Динамо з кваліфікації Ліги чемпіонів опустилося в Лігу конференцій. У третьому за статусом міжнародному турнірі після чотирьох турів динамівці набрали три залікові бали та посідають 27 сходинку.
У Кубку України кияни пробилися поки до чвертьфіналу, пройшовши Олександрію та Шахтар. У наступній стадії турніру вони зіграють з Інгульцем.
Всього "біло-сині" провели 25 офіційних матчів під керівництвом Шовковського в сезоні. У них вони здобули лише 11 перемог при п'яти нічиїх та дев'яти поразках.