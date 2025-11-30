Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Игорь Костюк. Накануне он провел первую тренировку с командой и представил свой штаб, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Динамо.
Кто вошел в тренерский штаб Костюка?
В нем оказался бывший ассистент Костюка в Динамо U-19 Олег Венглинский. Такую же должность он теперь будет иметь и с основой.
Новым тренером вратарей стал Тарас Луценко. Ранее он работал с молодежными командами "бело-синих" и в клубной ДЮФШ Динамо имени Валерия Лобановского.
Виталий Кулиба будет отвечать за физическую подготовку, а Мацей Кендзерек остался специалистом по стандартным положениям и тренером-аналитиком.
Новый тренерский штаб Динамо / Изображение с сайта киевского клуба
Кто покинул команду с Шовковским?
Вместе с бывшим наставником клуб покинули почти в полном составе его помощники. С командой больше не будет работать легендарный тренер вратарей Михаил Михайлов, который был в структуре Динамо с 1990-х и покидал "бело-синих" лишь на короткие периоды.
Также из команды ушел аналитик Александр Козлов и Эмилиан Карас, который был ассистентом главного тренера. Вместе с ними покинули свои должности и легенды клуба Олег Гусев и Сергей Федоров, которые имели успешные игровые карьеры в Динамо, после окончания которых длительное время работали тренерами.
Что известно об Игоре Костюке?
Исполняющий обязанности главного тренера Динамо ранее выступал за клуб в роли игрока. Однако не смог на длительное время закрепиться в первой команде. в частности, из-за травм.
Выступал также за Ворсклу, киевские ЦСКА и Арсенал, Закарпатье, Борисфен и Тюмень. Играл на позиции правого полузащитника.
После завершения карьеры начал заниматься бизнесом. В 2012 году снова вернулся в Динамо и стал наставником команды U-19.
С тех пор он постоянно работал с молодежными и юношескими коллективами. Под его руководством "бело-синие" четыре раза выигрывали чемпионат Украины среди игроков до 19 лет и доходили до 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Это будет первый опыт работы со взрослой командой для 50-летнего специалиста.
Как выступало Динамо в сезоне-2025/2026 под руководством Шовковского?
Киевляне в статусе чемпиона Украины успешно начали кампанию в УПЛ, одержав четыре стартовые победы. Однако после этого "бело-синие" лишь в одной игре из девяти смогли победить и сейчас отстают от Шахтера, который возглавляет турнирную таблицу УПЛ, уже на десять очков.
Плохо дела шли у столичного клуба и в еврокубках. Динамо из квалификации Лиги чемпионов опустилось в Лигу конференций. В третьем по статусу международном турнире после четырех туров динамовцы набрали три зачетных балла и занимают 27 строчку.
В Кубке Украины киевляне пробились пока в четвертьфинал, пройдя Александрию и Шахтер. В следующей стадии турнира они сыграют с Ингульцом.
Всего "бело-синие" провели 25 официальных матчей под руководством Шовковского в сезоне. В них они одержали лишь 11 побед при пяти ничьих и девяти поражениях.