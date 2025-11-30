Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Игорь Костюк. Накануне он провел первую тренировку с командой и представил свой штаб, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Динамо.

Кто вошел в тренерский штаб Костюка?

В нем оказался бывший ассистент Костюка в Динамо U-19 Олег Венглинский. Такую же должность он теперь будет иметь и с основой.

Новым тренером вратарей стал Тарас Луценко. Ранее он работал с молодежными командами "бело-синих" и в клубной ДЮФШ Динамо имени Валерия Лобановского.

Виталий Кулиба будет отвечать за физическую подготовку, а Мацей Кендзерек остался специалистом по стандартным положениям и тренером-аналитиком.

Кто покинул команду с Шовковским?

Вместе с бывшим наставником клуб покинули почти в полном составе его помощники. С командой больше не будет работать легендарный тренер вратарей Михаил Михайлов, который был в структуре Динамо с 1990-х и покидал "бело-синих" лишь на короткие периоды.

Также из команды ушел аналитик Александр Козлов и Эмилиан Карас, который был ассистентом главного тренера. Вместе с ними покинули свои должности и легенды клуба Олег Гусев и Сергей Федоров, которые имели успешные игровые карьеры в Динамо, после окончания которых длительное время работали тренерами.

Что известно об Игоре Костюке?

Исполняющий обязанности главного тренера Динамо ранее выступал за клуб в роли игрока. Однако не смог на длительное время закрепиться в первой команде. в частности, из-за травм.

Выступал также за Ворсклу, киевские ЦСКА и Арсенал, Закарпатье, Борисфен и Тюмень. Играл на позиции правого полузащитника.

После завершения карьеры начал заниматься бизнесом. В 2012 году снова вернулся в Динамо и стал наставником команды U-19.

С тех пор он постоянно работал с молодежными и юношескими коллективами. Под его руководством "бело-синие" четыре раза выигрывали чемпионат Украины среди игроков до 19 лет и доходили до 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Это будет первый опыт работы со взрослой командой для 50-летнего специалиста.

