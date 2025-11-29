Олимпийский чемпион Жан Беленюк с юмором прокомментировал увольнение с должностей Андрея Ермака и Александра Шовковского. Народный депутат нашел выход из затруднительной кадровой ситуации, сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук Жана Беленюка.
Читайте также Кто может вывести Динамо из кризиса: 5 кандидатов на замену Александру Шовковскому
Какие должности нашел Беленюк Ермаку и Шовковскому?
Титулованный спортсмен предложил опальному политику и уволенному тренеру обменяться местами работы.
Офис простых решений: Шовковского на главу ОП, Ермака – главой Динамо,
– написал Беленюк.
Беленюк предложил работу Ермаку и Шовковскому / скриншот из публикации
Как уволили Шовковского и Ермака?
Напомним, что проигранный матч Лиги конференций против Омонии (0:2) стал последним для Александра Шовковского на посту главного тренера Динамо. В тот же день, 27 ноября, официальный сайт киевлян объявил об увольнении тренера.
В пятницу, 28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что руководитель Офиса Андрей Ермак написал заявление на увольнение. Это произошло на фоне обысков у главы ОПУ, которые проводили НАБУ и САП. В своем телеграм-канале Ермак сообщил о полном содействии следственным действиям.
Кто заменит Шовковского и Ермака на должностях?
- Руководство Динамо оперативно провело изменения на тренерском мостике. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Игорь Костюк, который до этого работал с юношеской командой "бело-синих".
- На своей предыдущей должности Костюк находился в течение восьми лет и воспитал не один десяток футболистов для первой команды и сборной Украины.
- Относительно нового руководителя Офиса Президента Украины, то Владимир Зеленский еще не определился с кандидатурой. На эту должность претендуют Павел Палиса, Юлия Свириденко, Михаил Федоров, Денис Шмыгаль и Кирилл Буданов.