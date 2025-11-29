Олимпийский чемпион Жан Беленюк с юмором прокомментировал увольнение с должностей Андрея Ермака и Александра Шовковского. Народный депутат нашел выход из затруднительной кадровой ситуации, сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук Жана Беленюка.

Какие должности нашел Беленюк Ермаку и Шовковскому?

Титулованный спортсмен предложил опальному политику и уволенному тренеру обменяться местами работы.

Офис простых решений: Шовковского на главу ОП, Ермака – главой Динамо,

– написал Беленюк.

Беленюк предложил работу Ермаку и Шовковскому / скриншот из публикации

Как уволили Шовковского и Ермака?

Напомним, что проигранный матч Лиги конференций против Омонии (0:2) стал последним для Александра Шовковского на посту главного тренера Динамо. В тот же день, 27 ноября, официальный сайт киевлян объявил об увольнении тренера.

В пятницу, 28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что руководитель Офиса Андрей Ермак написал заявление на увольнение. Это произошло на фоне обысков у главы ОПУ, которые проводили НАБУ и САП. В своем телеграм-канале Ермак сообщил о полном содействии следственным действиям.

