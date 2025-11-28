Наставник проработал в команде чуть больше двух лет, проведя 101 матч, сообщает 24 Канал. Сначала коуч был исполняющим обязанности главного тренера после отставки Мирчи Луческу.

Чего Шовковский достиг в Динамо?

В конце концов Александру удалось одержать 61 победу во главе клуба и сделать Динамо чемпионом Украины прошлого сезона. Более того, киевляне выиграли УПЛ 2024 – 2025 без единого поражения.

Справка. Это лишь четвертый случай в истории клуба с сезоном без поражений. Ранее остаться "анбитен" удавалось Валерию Лобановскому, Анатолию Демьяненко и Сергею Реброву.

Кроме этого, Шовковский еще и стал рекордсменом в истории Динамо за серию без поражений в чемпионате. Наставник аж 42 матча подряд не проигрывал в рамках УПЛ.

Правда, после этого наставник отметился и с негативной стороны. В ноябре киевляне уступили Шахтеру, ЛНЗ и Колосу. Это первый случай в истории, когда Динамо проиграло трижды подряд в рамках чемпионата.

Шовковский поработал свое время так, как и работают в Динамо тренеры – примерно два или три сезона. Саша знал, куда он идет и с чем столкнется. Возможно, он лелеял определенные надежды на то, что ему удастся что-то изменить именно в функционировании клуба. Однако он оказался в подобной ситуации, как и тренеры перед ним. Все специалисты, которые работали в Динамо, прошли такой же путь,

Что будет дальше с Динамо?

Теперь же киевлян возглавил Игорь Костюк в роли исполняющего обязанности тренера. Однако вероятно владельцы клуба вернутся к вопросу нового коуча зимой.

Причем к этому выбору надо подойти тщательно и ответственно, ведь сейчас клуб находится в кризисе. Команда упала аж на седьмое место в УПЛ и может впервые в истории независимой Украины не выйти в еврокубки.

Выход из игрового и менеджерского кризиса надо искать срочно, чтобы ситуация не ухудшилась еще больше. Кто может возглавить Динамо вместо Шовковского – рассказывает 24 Канал.

МАКСИМ ШАЦКИХ



Максим Шацких много забивал за Динамо / фото ФК Пахтакор

Игорь Суркис славится своей любовью к "динамовским сердцам" и вряд ли будет готов приглашать тренера с европейским именем. При его руководстве разве что Луческу и двое россиян выбивались из этого ряда.

Поэтому Шацких может стать решением для Суркиса. Узбек недавно ушел из команды Андижон, а перед этим он делал чемпионом родной Пахтакор. Более того, сам Максим заявлял, что открыт к предложениям из УПЛ.

Поработать в Украине? Конечно, интересно. Жду любых предложений. Если будут какие-то варианты, я подумаю. Но Динамо в приоритете, это понятно. Даже не обсуждается. Шахтер не возглавлю точно. Они имеют другую политику, поэтому даже нет смысла об этом говорить,

– заявил Шацких в интервью Sport-express.

Во-первых, Максим является одним из топ-бомбардиров в истории Динамо и лидером его атак в "нулевые". Во-вторых, он является иностранцем и может принести киевлянам новый опыт.

Да и в самом Динамо Шацких работал ассистентом тренера с 2016 по 2019 годы. Кстати, уже в ближайшее время Максим может стать родственником игрока киевлян Николая Шапаренко, ведь тот встречается с его дочерью Кристиной.

ЮРИЙ ВЕРНИДУБ



Вернидуб покинул Кривбасс в мае этого года / фото ФК Кривбасс

Вернидуб является наиболее известным украинским тренером, который сейчас без работы. Летом Юрий покинул Кривбасс и взял паузу в карьере. К нему проявляли интерес и зарубежные клубы, но до наступления своего 60-летия в январе 2026 года он не планирует покидать Украину.

Динамо стоило бы воспользоваться этим и заманить этого специалиста к себе уже в ближайшее время. Так, он не был никогда связан с "бело-синими", но, вероятно, сейчас команда нуждается в импульсе извне.

Вернидуб уже дорос до такого возраста, когда ему нужно давать результат. Я думаю, что он уже хочет работать на результат, на победу. Вот если бы ему сейчас там предложили Динамо, я думаю, что он бы с радостью согласился. Это новый вызов,

– размышлял Игорь Цыганык на своем ютуб-канале.

Вернидуб отлично показал себя в Заре и Кривбассе, а также зажег в Лиге чемпионов с молдавским Шерифом. Он славится своим жестким характером, поэтому его игроков часто называли "мужиками". Кажется, именно это сейчас и нужно Динамо.

РУСЛАН РОТАНЬ



Руслан Ротань стал главной сенсацией УПЛ прошлого сезона / фото ФК Полесье

Действующий тренер Полесья считается лучшим украинским специалистом на данный момент. В прошлом сезоне Ротань стал тренером года в УПЛ благодаря тому, что сенсационно довел Александрию до серебряных медалей.

Перед этим Руслан преуспел с молодежной сборной (полуфинал Евро-2023), а теперь постепенно выводит на новый уровень Полесье. Это был бы едва ли не сказочный вариант для Суркисов, ведь в свое время Ротань еще и играл за Динамо.

Однако переманить коуча у житомирского клуба пока кажется "миссией невыполнимой". Полесье является достаточно амбициозным и денежным проектом, поэтому этот вариант будет очень затратным. Динамо могло бы разве что мотивировать Ротаня оставить "волков", но пока трудно представить, как именно.

АЛЕКСАНДР ПЕТРАКОВ



Александр Петраков поработал в национальной сборной Украины / фото УАФ

Интересным вариантом для Динамо было бы приглашение наиболее успешного тренера Украины на уровне сборных. Петраков громко о себе заявил на юношеском чемпионате мира-2019, когда сделал Украину лучшей сборной Мундиаля.

После этого Александр с переменным успехом поработал в национальной команде, а затем еще и засветился в сборной Армении. В обоих случаях был успешный старт, но довольно быстрое угасание.

У Петракова есть репутация "детского" тренера, но в сборной Украины он уже тренировал Ярмоленко, Шапаренко, Буяльского и других. Поэтому есть вероятность, что коуч найдет общий язык с ветеранами.

ДЭВИД БЕТТОНИ



Давид Беттони (справа) долго был ассистентом Зинедина Зидана в Реале / фото Getty Images

В конце концов все же стоит посмотреть и на зарубежных специалистов, которые не имели опыта работы в Украине. Довольно интересным вариантом можно назвать француза Давида Беттони.

Почему именно его? Дело в том, что в августе Динамо уже контактировало с Давидом и было заинтересовано в его услугах консультанта. Тогда Беттони провел недолгий период в расположении клуба и в конце концов уехал ни с чем.

Позже он давал интервью изданию Tribuna, в котором описывал свой вердикт относительно проблем в клубе. Видно, что Давид глубоко погрузился в деятельность команды.

"Я увидел большой потенциал, но одновременно и проблемы. Ключевая – нет идентичности команды. Я хотел добавить новой энергии команде, которой, видимо, из-за ситуации в стране немного не хватает. Для больших достижений нужна база, которой сегодня нет у команды. В команде есть проблемы, особенно в обороне", – говорит француз.

Она слишком легко позволяет создавать много моментов на своей половине. Блок команды действует не компактно. Обороняться – это задача всей команды, которая должна научиться это делать вместе. Также нужны обновления в структуре, потому что поколение футболистов новое и подход нужен немного новее. Есть проблемы с контролем игры. Им не удается вести игру 90 минут,

– рассказывал Беттони.

Тренерский опыт Давида довольно интересен, хотя и большую часть карьеры он не был главным тренером. Прославиться Беттони смог в тренерском штабе Зинедина Зидана.

Вместе со своим знаменитым земляком они работали вместе в Реале с 2014 по 2021 годы и приводили команду к трем триумфам в Лиге чемпионов. После 2021-го Зидан находится в творческом отпуске.

Зато Беттони поработал в швейцарском Сьоне и клубе Африкан из Туниса. Такая авантюрная ставка от Суркиса могла бы выстрелить. Однако ради этого руководству Динамо нужно выйти из зоны комфорта и быть готовым к кардинальным изменениям. В противном случае кризис киевлян рискует затянуться еще на более долгий срок.