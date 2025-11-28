Вместе с коучем в отставку ушел и почти весь его тренерский штаб. Зато Динамо сообщило, что в ближайших матчах главную команду будет тренировать Игорь Костюк, сообщает 24 Канал.

По теме "Отмучились, можно пойти напиться": как фаны Динамо реагируют на увольнение Шовковского

Каким игроком был Костюк?

Сейчас 50-летний специалист является наставником команды U-19. Пока что он будет работать с приставкой "исполняющий обязанности". Вероятно, уже зимой руководство клуба должно назначить постоянного тренера. Рассказываем подробнее, что известно об Игоре Костюке.

Специалист является коренным киевлянином и львиную долю своей карьеры провел именно в Динамо. Его любимыми видами спорта борьба, гандбол и фигурное катание, но в конце концов футбол вышел на первый план.

Костюк начал заниматься в школе Локомотива и позже был приглашен в академию Динамо. Там Игорь рос вместе с такими мастерами как Андрей Шевченко и Вячеслав Кернозенко.

В конце концов на уровне Динамо-2 полузащитник играл неплохо. Однако во взрослом футболе Костюк несколько потерялся. В 1996-м он дебютировал за основную команду "бело-синих", а чуть позже получил неприятную травму – перелом лодыжки.

Именно на этот момент пришлось возвращение на тренерскую скамью Валерия Лобановского. Поэтому после возвращения в обойму Игорь уже не смог завоевать место в основе.

Как Костюк выступал за Ворсклу?

Поэтому в 1997-м Игорь ненадолго отправился в российскую Тюмень вместе с другим "изгнанником Лобановского" Виктором Леоненко. Однако перезагрузить карьеру получилось лишь через полгода, после возвращения на Родину.



Игорь Костюк неплохо поиграл в Полтаве / фото ФК Ворскла

Спасла карьеру Костюка полтавская Ворскла. Там хавбек стал основным и имел доверие от тренеров. Итогом уверенной игры Игоря стал вызов в сборную Украины.

Он был в заявке команды на матчи плей-офф квалификации Евро-2000 против Словении. Тогда он остался на скамейке, а через год провел свой единственный матч в составе сборной – спарринг против Болгарии.

Камбэк в Динамо и завершение карьеры

После трех неплохих сезонов в Полтаве Костюк решил вернуться в Динамо. Но и на этот раз серьезная травма (разрыв крестообразных связок) помешала его карьере. В дальнейшем хавбек выступал снова за Ворсклу, Закарпатье, Арсенал, Борисфен и ЦСКА

В последнем клубе Игорь и завершил игровую карьеру и начал свой тренерский путь. Некоторое время Костюк был ассистентом, а позже ненадолго отошел от футбола и занялся бизнесом.



Игорь Костюк более десяти лет руководил юношескими командами Динамо / фото ФК Динамо

Как Костюк тренировал в Динамо?

Вернуть специалиста в игру №1 решило Динамо. В 2012 году Игоря назначили наставником команды U-19 и с тех пор он постоянно работает с молодежными и юношескими коллективами.

Под его руководством Динамо четыре раза выигрывало чемпионат УПЛ до 19 лет и доходило до 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Сейчас же в чемпионате Украины можно увидеть немало воспитанников школы "бело-синих".

Большинство из них прошли через юношескую команду Динамо с Игорем Костюком, но многим не нашлось место в основной команде киевлян. По сути, это будет первый опыт работы со взрослой командой для коуча.



Игорь Костюк впервые возглавит взрослую команду / фото ФК Динамо

Будет ли успех у Костюка?

Большим преимуществом Игоря является осведомленность клубными процессами и наличие уже мемного "динамовского сердца". Но вызывает вопрос авторитета со стороны опытных игроков.

Блохин, Ребров, Хацкевич, Михайличенко, Луческу, Шовковский ... Все они имеют куда более громкое имя и опыт в футболе, поэтому Костюку еще надо показать свой характер и способности.

К счастью, до зимнего перерыва у Динамо будет лишь один очень тяжелый соперник – итальянская Фиорентина. В свою очередь победы над Полтавой, Кудривкой, Вересом и армянским Ноа могут подарить наставнику кредит доверия как минимум до завершения сезона.