Наставник пропрацював у команді трохи більше двох років, провівши 101 матч, повідомляє 24 Канал. Спочатку коуч був виконувачем обов'язків головного тренера після відставки Мірчі Луческу.

Чого Шовковський досяг у Динамо?

Зрештою Олександру вдалось здобути 61 перемогу на чолі клубу та зробити Динамо чемпіоном України минулого сезону. Ба більше, кияни виграли УПЛ 2024 – 2025 без жодної поразки.

Довідка. Це лише четвертий випадок в історії клубу з сезоном без поразок. Раніше залишитись "анбітен" вдавалось Валерію Лобановському, Анатолію Дем'яненку та Сергію Реброву.

Окрім цього, Шовковський ще й став рекордсменом в історії Динамо за серію без поразок в чемпіонаті. Наставник аж 42 матчі поспіль не програвав в рамках УПЛ.

Правда, після цього наставник відзначився і з негативного боку. У листопаді кияни поступились Шахтарю, ЛНЗ та Колосу. Це перший випадок в історії, коли Динамо програло тричі поспіль в рамках чемпіонату.

Шовковський попрацював свій час так, як і працюють в Динамо тренери – приблизно два або три сезони. Сашко знав, куди він йде та з чим стикнеться. Можливо, він плекав певні надії на те, що йому вдасться щось змінити саме у функціонуванні клубу. Проте він опинився у подібній ситуації, як і тренери перед ним. Усі спеціалісти, які працювали в Динамо, пройшли такий же шлях,

– висловився експерт Микола Васильков в ексклюзивному коментарі 24 Каналу.

Що буде далі з Динамо?

Тепер же киян очолив Ігор Костюк в ролі виконувача обов'язків тренера. Проте ймовірно власники клубу повернуться до питання нового коуча взимку.

Причому до цього вибору треба підійти ретельно та відповідально, адже наразі клуб перебуває у кризі. Команда впала аж на сьоме місце в УПЛ та може вперше в історії незалежної України не вийти в єврокубки.

Вихід з ігрової та менеджерської кризи треба шукати терміново, щоб ситуація не погіршилась ще більше. Хто може очолити Динамо замість Шовковського – розповідає 24 Канал.

МАКСИМ ШАЦЬКИХ



Максим Шацьких багато забивав за Динамо / фото ФК Пахтакор

Ігор Суркіс славиться своєю любов'ю до "динамівських сердець" і навряд чи буде готовий запрошувати тренера з європейським іменем. За його керівництва хіба що Луческу та двоє росіян вибивались із цього ряду.

Тож Шацьких може стати вирішенням для Суркіса. Узбек нещодавно пішов з команди Андіжон, а перед цим він робив чемпіоном рідний Пахтакор. Ба більше, сам Максим заявляв, що відкритий до пропозицій з УПЛ.

Попрацювати в Україні? Звісно, цікаво. Чекаю на будь-які пропозиції. Якщо будуть якісь варіанти, я подумаю. Але Динамо у пріоритеті, це зрозуміло. Навіть не обговорюється. Шахтар не очолю точно. Вони мають іншу політику, тому навіть немає сенсу про це говорити,

– заявив Шацьких в інтерв'ю Sport-express.

По-перше, Максим є одним з топ-бомбардирів в історії Динамо та лідером його атак у "нульові". По-друге, він є іноземцем і може принести киянам новий досвід.

Та і в самому Динамо Шацьких працював асистентом тренера з 2016 по 2019 роки. До речі, вже найближчим часом Максим може стати родичем гравця киян Миколи Шапаренка, адже той зустрічається із його донькою Христиною.

ЮРІЙ ВЕРНИДУБ



Вернидуб залишив Кривбас у травні цього року / фото ФК Кривбас

Вернидуб є найбільш відомим українським тренером, який зараз без роботи. Влітку Юрій залишив Кривбас і взяв паузу в кар'єрі. До нього проявляли інтерес і закордонні клуби, але до настання свого 60-річчя у січні 2026 року він не планує залишати Україну.

Динамо вартувало б скористатися цим та заманити цього спеціаліста до себе вже найближчим часом. Так, він не був ніколи пов'язаний із "біло-синіми", але, ймовірно, зараз команда потребує імпульсу ззовні.

Вернидуб вже доріс до такого віку, коли йому потрібно давати результат. Я думаю, що він вже хоче працювати на результат, на перемогу. От якби йому зараз там запропонували Динамо, я думаю, що він би з радістю погодився. Це новий виклик,

– розмірковував Ігор Циганик на своєму ютуб-каналі.

Вернидуб відмінно показав себе у Зорі та Кривбасі, а також запалив у Лізі чемпіонів із молдовським Шерифом. Він славиться своїм жорстким характером, тому його гравців часто називали "мужиками". Здається, саме це зараз і потрібно Динамо.

РУСЛАН РОТАНЬ



Руслан Ротань став головною сенсацією УПЛ минулого сезону / фото ФК Полісся

Чинний тренер Полісся вважається найкращим українським спеціалістом на цей момент. Минулого сезону Ротань став тренером року в УПЛ завдяки тому, що сенсаційно довів Олександрію до срібних медалей.

Перед цим Руслан досяг успіху із молодіжною збірною (півфінал Євро-2023), а тепер поступово виводить на новий рівень Полісся. Це був би ледь не казковий варіант для Суркісів, адже свого часу Ротань ще і грав за Динамо.

Проте переманити коуча у житомирського клубу наразі здається "місією нездійсненною". Полісся є достатньо амбітним та грошовитим проєктом, тому цей варіант буде дуже витратним. Динамо могло б хіба що мотивувати Ротаня залишити "вовків", але поки важко уявити, як саме.

ОЛЕКСАНДР ПЕТРАКОВ



Олександр Петраков попрацював у національній збірній України / фото УАФ

Цікавим варіантом для Динамо було б запрошення найбільш успішного тренера України на рівні збірних. Петраков гучно про себе заявив на юнацькому чемпіонаті світу-2019, коли зробив Україну найкращою збірною Мундіалю.

Після цього Олександр з перемінним успіхом попрацював у національній команді, а згодом ще і засвітився у збірній Вірменії. В обох випадках був успішний старт, але доволі швидке згасання.

У Петракова є репутація "дитячого" тренера, але у збірній України він вже тренував Ярмоленка, Шапаренка, Буяльського та інших. Тому є ймовірність, що коуч знайде спільну мову з ветеранами.

ДАВІД БЕТТОНІ



Давід Беттоні (праворуч) довго був асистентом Зінедіна Зідана в Реалі / фото Getty Images

Зрештою все ж варто подивитися і на закордонних спеціалістів, які не мали досвіду роботи в Україні. Доволі цікавим варіантом можна назвати француза Давіда Беттоні.

Чому саме його? Річ у тім, що у серпні Динамо вже контактувало з Давідом та було зацікавлене у його послугах консультанта. Тоді Беттоні провів недовгий період в розташуванні клубу та зрештою поїхав ні з чим.

Пізніше він давав інтерв'ю виданню Tribuna, в якому описував свій вердикт щодо проблем у клубі. Видно, що Давід глибоко занурився у діяльність команди.

"Я побачив великий потенціал, але водночас й проблеми. Ключова – немає ідентичності команди. Я хотів додати нової енергії команді, якої, мабуть, через ситуацію в країні трохи не вистачає. Для великих досягнень потрібна база, якої сьогодні немає у команди. В команді є проблеми, особливо в обороні", – каже француз.

Вона занадто легко дозволяє створювати багато моментів на своїй половині. Блок команди діє не компактно. Оборонятись – це задача всієї команди, яка має навчитись це робити разом. Також потрібні оновлення у структурі, бо покоління футболістів нове й підхід потрібний трохи новіше. Є проблеми із контролем гри. Їм не вдається вести гру 90 хвилин,

– розповідав Беттоні.

Тренерський досвід Давіда є доволі цікавим, хоч і більшу частину кар'єри він не був головним тренером. Прославитися Беттоні зміг в тренерському штабі Зінедіна Зідана.

Разом зі своїм славетним земляком вони працювали разом в Реалі з 2014 по 2021 роки та приводили команду до трьох тріумфів у Лізі чемпіонів. Після 2021-го Зідан перебуває у творчій відпустці.

Натомість Беттоні попрацював у швейцарському Сьоні та клубі Африкан з Тунісу. Така авантюрна ставка від Суркіса могла б вистрілити. Проте заради цього керівництву Динамо потрібно вийти з зони комфорту та бути готовим до кардинальних змін. В іншому випадку криза киян ризикує затягнутися ще на довший термін.