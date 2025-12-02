Журналіст розніс футболістів київського Динамо, пригадавши Володимира Мунтяна. Серце легенди столичного клубу перестало битись у день матчу проти Полтави 1 грудня, передає 24 Канал із посиланням на FotballHub.

Що сказав Циганик про гравців Динамо?

Ігор Циганик наголосив на легендарності Мунтяна, який кував славу київського клубу. Колишній футболіст сім разів ставав чемпіоном СРСР, вигравав Кубок Кубків та Суперкубок УЄФА. За словами відомого коментатора, Мунтян усе своє життя віддав футболу, був кумиром мільйонів та робив усе, аби за Динамо уболівала вся країна.

Циганик звернувся до футболістів теперішньої команди киян, які повинні нарешті зрозуміти, логотип якого великого клубу вони носять на своїх футболках. Журналіст заявив, що нинішні гравці Динамо – ніхто у порівнянні з тим, що зробив Мунтян.

Вони повинні розуміти, які легендарні персони захищали кольори цього клубу. Вони повинні розуміти, що Мунтян зробив те, на чому зараз паразитують. Вони ніхто порівняно з тим, що зробив Мунтян. Вони повинні мати хоча б совість, щоб віддати шану клубу, за який вони грають, а не лише отримати гроші на картку, і на цьому все закінчилося. Це вже питання не до тренерського штабу, а до футболістів. Що ви робите?

– емоційно висловився Циганик.

Що тренер Динамо прокоментував поразку від Полтави?

Виконувач обов'язків головного тренер киян Ігор Костюк доволі спокійно відреагував на поразку від Полтави. Він заявив, що команди наразі не готова до такої боротьби, а в атакувальних діях його підопічним не вистачало свіжості.

"Я казав гравцям, що треба робити все швидше. На жаль, ми пропустили другий мʼяч. Сьогодні (1 грудня – 24 Канал) ми виконали багато стандартів, але не створили з них моментів, аби забити гол. Врешті відіграли один мʼяч, але не вистачило часу на більше… Звісно, команда після гри перебуває у пригніченому стані. Всі переживають", – процитував слова Костюка офіційний сайт Динамо.

Відзначимо, що це була перша гра для киян під керівництвом Костюка після звільнення Олександра Шовковського. Із останнім Динамо попрощалось після поразки від Омонії у Лізі конференцій.

