Журналист разнес футболистов киевского Динамо, вспомнив Владимира Мунтяна. Сердце легенды столичного клуба перестало биться в день матча против Полтавы 1 декабря, передает 24 Канал со ссылкой на FotballHub.

Что сказал Цыганык об игроках Динамо?

Игорь Цыганык отметил на легендарности Мунтяна, который ковал славу киевского клуба. Бывший футболист семь раз становился чемпионом СССР, выигрывал Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА. По словам известного комментатора, Мунтян всю свою жизнь отдал футболу, был кумиром миллионов и делал все, чтобы за Динамо болела вся страна.

Цыганик обратился к футболистам нынешней команды киевлян, которые должны наконец понять, логотип какого великого клуба они носят на своих футболках. Журналист заявил, что нынешние игроки Динамо – никто по сравнению с тем, что сделал Мунтян.

Они должны понимать, какие легендарные персоны защищали цвета этого клуба. Они должны понимать, что Мунтян сделал то, на чем сейчас паразитируют. Они никто по сравнению с тем, что сделал Мунтян. Они должны иметь хотя бы совесть, чтобы отдать дань уважения клубу, за который они играют, а не только получить деньги на карточку, и на этом все закончилось. Это уже вопрос не к тренерскому штабу, а к футболистам. Что вы делаете?

– эмоционально высказался Цыганык.

Что тренер Динамо прокомментировал поражение от Полтавы?

Исполняющий обязанности главного тренер киевлян Игорь Костюк довольно спокойно отреагировал на поражение от Полтавы. Он заявил, что команды пока не готова к такой борьбе, а в атакующих действиях его подопечным не хватало свежести.

"Я говорил игрокам, что надо делать все быстрее. К сожалению, мы пропустили второй мяч. Сегодня (1 декабря – 24 Канал) мы выполнили много стандартов, но не создали из них моментов, чтобы забить гол. В конце отыграли один мяч, но не хватило времени на большее... Конечно, команда после игры находится в подавленном состоянии. Все переживают", – процитировал слова Костюка официальный сайт Динамо.

Отметим, что это была первая игра для киевлян под руководством Костюка после увольнения Александра Шовковского. С последним Динамо попрощалось после поражения от Омонии в Лиге конференций.

