"Бело-синие" потерпели четвертое поражение подряд в рамках текущего сезона УПЛ 2025 – 2026. После поединка у футболистов Игоря Костюка был разговор с ультрас команды, передает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал ВЗБІРНА.

О чем разговаривали фаны Динамо с командой?

В основном ношу общения с болельщиками Динамо взял на себя капитан команды Виталий Буяльский. Один из лидеров киевлян отметил самоотдачу команды на футбольном поле и желание победить.

"Нам в первом тайме раз дошли до вратарской и забили гол. Мы играем на одной половине. Где-то какой-то нефарт. Трудно сказать. Где-то может не дорабатываем", – сказал Буяльский.

После чего один из фанов "бело-синих" отправил футболистов в церковь. Однако капитан чемпиона Украины заявил, что они посещают храм перед каждой игрой.

Да мы перед каждой игрой. Не знаю, что сказать. Я вас прекрасно понимаю. Все, что вы скажете, будет нормально воспринято – это нормально, это ваши эмоции,

– ответил полузащитник Динамо.

Разговор между болельщиками и командой прошел без всяких повышенных тонов или криков. В заключение фанаты попросили футболистов собраться, а они в свою очередь заявили, что всегда верят в команду и ждут побед.

Видео общения ультрас с Буяльским

Отметим, что матч против Полтавы стал первым для Игоря Костюка во главе главной команды Динамо. Однако стартовать с победы наставнику не удалось. Поражение от Полтавы (1:2) стало для киевлян четвертым поражением подряд.

Что сказал Костюк о поражении от Полтавы?

В послематчевом комментарии в эфире УПЛ ТВ Костюк прокомментировал поражение от полтавского клуба. Наставник киевлян подчеркнул, что за два дня невозможно вывести команду психологически из кризиса.

Мы разговариваем с игроками, просим перенастроиться за счет какого-то микроклимата, здоровой атмосферы. Но если психологически можно выровнять команду, то физически, к сожалению, за 2 дня мы не можем это сделать,

– заявил Костюк.

Коуч рассказал, что сказал игрокам: "Все падают – и слабые, и сильные. Но что отличает сильного от слабого: сильный поднимается и идет дальше". Костюк заверил, что только сплотившись они смогут преодолеть этот кризис.

На каком месте Динамо в таблице УПЛ?