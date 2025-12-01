"Біло-сині" зазнали четвертої поразки поспіль у рамках поточного сезону УПЛ 2025 – 2026. Після поєдинку у футболістів Ігоря Костюка була розмова з ультрасом команди, передає 24 Канал із посиланням на телеграм-канал ВЗБІРНА.

Читайте також Помер легенда київського Динамо Володимир Мунтян

Про що розмовляли фани Динамо із командою?

В основному ношу спілкування із уболівальниками Динамо взяв на себе капітан команди Віталій Буяльський. Один із лідерів киян наголосив на самовіддачі команди на футбольному полі та бажання перемогти.

"Нам в першому таймі раз дійшли до воротарського та забили гол. Ми граємо на одній половині. Десь якийсь нефарт. Важко сказати. Десь може не допрацьовуємо", – сказав Буяльський.

Після чого один із фанів "біло-синіх" відправив футболістів у церкву. Однак капітан чемпіона України заявив, що вони відвідують храм перед кожною грою.

Та ми перед кожною грою. Не знаю, що сказати. Я вас прекрасно розумію. Все, що ви скажете, буде нормально сприйнято – це нормально, це ваші емоції,

– відповів півзахисник Динамо.

Розмова між уболівальниками та командою минула без жодних підвищених тонів чи криків. На останок фанати попросили футболістів зібратись, а вони своєю чергою заявили, що завжди вірять у команду та чекають перемог.

Відео спілкування ультрасу із Буяльським

Відзначимо, що матч проти Полтави став першим для Ігоря Костюка на чолі головної команди Динамо. Однак стартувати із перемоги наставнику не вдалось. Поразка від Полтави (1:2) стала для киян четвертою поразкою поспіль.

Що сказав Костюк про поразку від Полтави?

У післяматчевому коментарі в ефірі УПЛ ТБ Костюк прокоментував поразку від полтавського клубу. Наставник киян наголосив, що за два дні неможливо вивести команду психологічно із кризи.

Ми розмовляємо з гравцями, просимо переналаштуватися за рахунок якогось мікроклімату, здорової атмосфери. Але якщо психологічно можна вирівняти команду, то фізично, на жаль, за 2 дні ми не можемо це зробити,

– заявив Костюк.

Коуч розповів, що сказав гравцям: "Усі падають – і слабкі, і сильні. Але що відрізняє сильного від слабкого: сильний підіймається і йде далі". Костюк запевнив, що лише згуртувавшись вони зможуть подолати цю кризу.

На якому місці Динамо у таблиці УПЛ?