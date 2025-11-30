Виконувачем обов'язків наставника Динамо обрано Ігоря Костюка, який очолює команду U-19. Коуч вже прийняв важливе кадрове рішення, повідомляє 24 Канал з посиланням на dynamo.kiev.ua.

До теми Корінний киянин, який пограв у Росії: що відомо про нового тренера Динамо Ігоря Костюка

Кого повертає Костюк?

Костюк повернув в основну обойму Динамо сенегальського вінгера Самбу Діалло. 22-річний гравець не мав довіри від Шовковського та навіть не тренувався з першою командою.

У вересні Діалло повернувся з оренди в ізраїльському Хапоелі Єрусалим. З того часу сенегалець не провів жодного офіційного матчу за киян. Тепер же Ігор Костюк розраховує на гравця.

Як Діалло запалював у Динамо?

Саме під його керівництвом Самба засвітився у команді U-19. Найкраще футболіст проявив себе у Юнацькій лізі УЄФА 2021 – 2022, коли забив 5 голів у восьми матчах.

За дорослу команду Діалло дебютував під керівництвом Мірчі Луческу та загалом награв 17 матчів, оформивши один гол. Раніше ходили чутки про інтерес до вінгера з боку Баварії, повідомляв Sky Germany.

Що з Динамо у сезоні 2025 – 2026?