"Біло-сині" зазнали поразки з рахунком 1:2. Після проведення всіх поєдинків туру підопічні Шовковського записали собі в пасив історичний антирекорд столичного клубу, повідомляє 24 Канал із посиланням на Динамо Київ від Шуріка.

Який антирекорд встановило Динамо ?

За його результатами, динамівці опустилися на сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ. До цього жодного разу в історії кияни не були так низько після 10+ турів чемпіонату України.

Раніше найгіршою позицією "біло-синіх" на такому проміжку сезону була шоста. Це ставалося з українським грандом двічі.

Динамо посідало таку сходинку вперше після 13 туру в кампанії-2013/2014, а ще одного разу після 15 туру в сезоні-2022/2023. В обох випадках кияни врешті-решт фінішували на четвертому місці в Українській Прем'єрі-лізі – це найгірший результат в історії.

До слова. Програвши Колосу "біло-сині" встановили ще один клубний антирекорд. Вони вперше програли три поспіль матчі в чемпіонаті України.

Зазначимо, що раніше Мирон Маркевич прокоментував кризу динамівців. Він вважає, що кияни ще можуть перевернути сезон та навіть поборотися за "золото".

Як виступає Динамо в сезоні-2025/2026?