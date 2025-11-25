Окрім того, у "біло-синіх" є можливість виграти Кубок України. Колишній тренер Дніпра, Металіста та Карпат Мирон Маркевич у коментарі 24 каналу висловився про ситуацію, яка склалася у київському клубі.

Що сказав Маркевич про Динамо?

Маркевич розповів, на який турнір варто робити ставку київському клубу для того, щоб врятувати сезон.

Можна побитися і в чемпіонаті, але Кубок однозначно у пріоритеті. Динамо в усіх трьох змаганнях потрібно реабілітуватися. Проте побачимо, чи вдасться це киянами, чи ні,

– сказав Маркевич.

Наразі київський клуб посідає сьому сходинку у турнірній таблиці УПЛ. Від першого місця, яке займає Шахтар, "біло-синіх" відділяє десять очок, а різниця із третьою позицією лише чотири пункти.

На думку фахівця, Динамо ще може поборотися за чемпіонство, або хоча б за місце у першій трійці елітного дивізіону країни.

"Звичайно, що можуть, я вже раніше казав, що усі команди рівні. Хто більше хоче, той і буде вигравати – все дуже просто. Я не думаю, що Динамо слабше за ЛНЗ, чи іншу команду. Потрібно виходити на поле і відкидати усе, що відбувається у середині команди, усі образи й грати у футбол", – висловився екстренер.

Маркевич також вважає, що у проблемах київського клубу не винні тренери команди.

"Динамо – це візитна карточка України, тому треба виправдовувати сподівання вболівальників, адже не можна так безвольно програвати. Я невпевнений, що винні тренера, адже того року їх носили на руках, а тепер вони погані" – резюмував Маркевич.

