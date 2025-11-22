Динамо вперше програло три матчі поспіль в УПЛ: Суркіс прийняв рішення щодо Шовковського

Попри чемпіонство минулого сезону Олександр Шовковський залишається на межі відставки, повідомляє 24 Канал з посиланням на ТаТоТаке. Особливо це питання загострилось після третьої поразки киян поспіль в УПЛ.

Чи буде новий тренер у Динамо?

У 13-му турі УПЛ Динамо поступилось Колосу. Це перший випадок в історії "біло-синіх", коли вони зазнають трьох програшів поспіль в рамках чемпіонату України.

Втім ЗМІ запевняють, що на даний момент президент Динамо Ігор Суркіс не розглядає питання відставки тренера. Поки що Шовковський гарантовано збереже свою посаду як мінімум до матчу Ліги конференцій проти Омонії (27 листопада).

При цьому повідомляється, що зміна тренера до зимової перерви є малоймовірною. Якщо керівники Динамо і наважаться звільнити Шовковського, то це станеться вже після завершення першої частини сезону.

Нагадаємо, що Олександр очолив киян у листопаді 2023 року. За цей час Динамо провело під його орудою 89 матчів, оформивши 52 перемоги, 20 нічиїх і 17 поразок згідно з даними Transfermarkt.

Що з Динамо у сезоні 2025 – 2026?