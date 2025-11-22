Донеччани підійшли до битви в гарному настрої. Перед міжнародною паузою підопічні Турана здобули три перемоги поспіль в УПЛ та очолили турнірну таблицю, повідомляє 24 Канал.

Як Шахтар підійшов до гри?

Ба більше, менш ніж за годину до гри стало відомо про чергову поразку Динамо в УПЛ від Колоса. Таким чином, перемога над Оболонню могла збільшити відрив між грандами аж до 10-ти очок.

Турецький спеціаліст застосував ротацію у звітній грі. Туран надав відпочинок Матвієнку, Назарині та Коноплі, які тиждень тому грали за збірну України проти ісландців.

Оболонь – Шахтар 0:6

Голи: Бондар, 45+1, Тобіас, 48, Мейрелліш, 49, Егіналду, 69, Ізаке, 80, Еліас, 82.

Також з лави запасних розпочали Криськів та Еліас, тоді як Очеретько встиг відновитися від травми. Зрештою захист Оболоні протримався майже цілий тайм.

Прямо перед перервою Шахтар зміг відкрити рахунок завдяки серйозній помилці від кіпера "броварів" Федорівського. Воротар не втримав м'яч в руках після дальнього пострілу Бондаря.

На початку другого тайму донеччани понеслись добивати господарів. Спочатку Тобіас добив м'яч у порожні ворота після хаотичної гри захисників Оболоні.

А за кілька хвилин знову облажався Федорівський. Кіпер подарував м'яч Мейреллішу, який забив його у порожні ворота. Четвертий м'яч оформив Егіналду, який забив після асисту п'ятою.

В подальшому Оболонь вже остаточно капітулювала. Голи Ізаке та Еліаса поставили крапку у зустрічі, зафіксувавши рахунок 0:6.

